Reggiana calcio | il gruppo Baldini sarà alleato di Romano

La Reggiana calcio è fallita/ La società non presenta ricorso : addio alla Serie C e futuro incerto : La Reggiana è fallita: la società ha deciso di non presentare ricorso per l'esclusione dal campionato di Serie C, la famiglia Piazza non ha trovato l'accordo per la cessione del club(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:44:00 GMT)

Reggiana calcio - c’è rischio fallimento. Il segretario del Pd locale : “Rinuncio alle mie vacanze per salvarla” : Un’iniziativa di bandiera, quella granata, che di certo non potrà trovare i 400mila euro necessari per l’iscrizione della Reggiana al prossimo campionato di Lega Pro. O forse un modo per allontanare gli incubi provocati dalle sconfitte politiche del centrosinistra, anche nelle storiche roccaforti rosse. Rimane il fatto che – in una situazione calcistica che nelle ultime ore a Reggio Emilia si è fatta drammatica – il ...

