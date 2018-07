Real-Milan 11 agosto per Trofeo Berabeu

A2a Realizzerà per Fiera Milano l'impianto solare sui tetti più grande d'Europa : Milano - La Fiera di Milano diventa completamente 'rinnovabile'. Grazie a una joint venture tra il gruppo A2a, la principale multiutility italiana controllata dai comuni di Milano e di Brescia, e la ...

Calciomercato - Milan di Elliott scatenato : oltre a Morata nel mirino c'è Benzema del Real : Sembrerebbe affare fatto tra il Milan e Karim Benzema . All'ombra della sentenza Tas , infatti, i rappresentanti dell'attaccante del Real Madrid e i dirigenti rossoneri si sono incontrati nella ...

Fiorentina - il comunicato dopo la decisione del Tas sul Milan e l’amichevole contro il Real Vicenza : La Fiorentina ha deciso di commentare così la decisione del Tas di riammettere il Milan in Europa League: “In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti ...

Milan riammesso in Europa - e adesso che succede? Morata resta un obiettivo Reale : Con i rossoneri in Europa il capitano dovrebbe restare. E ora che scenario e prospettive sono mutati, anche il mercato potrebbe aprirsi: Morata resta un obiettivo reale

Milano. A Palazzo Reale la mostra Bonalumi 1958 – 2013 : Fino al 30 settembre 2018, è aperta al pubblico con ingresso gratuito, nelle sale al piano nobile di Palazzo Reale,

Milano - sembra un film ma è la Realtà. Si aggira tra i bus brandendo un coltello : il poliziotto lo atterra così : Si aggirava tra i bus della stazione di Lampugnano, nella prima periferia di Milano, con un coltello a serramanico in una mano e una bottiglia nell’altra. Un uomo nigeriano di 36 anni, visibilmente alterato dall’alcool, è stato arrestato dagli agenti della polizia intervenuti sul posto. Le fasi concitate dell’arresto sono state riprese da un viaggiatore in attesa di partire. Prima l’agente, pistola in pugno, intima ...

International Champions Cup 2018 : date - calendario - programma - orari. Tutte le partite : ci sono Juventus - Inter - Milan - Real Madrid e le corazzate : Siamo in piena estate, tempo di grandi amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. I tifosi sotto l’ombrellone e nel cuore delle vacanze stanno iniziando a caricare le pile in vista dei vari campionati. Proprio per regalare dei match stellari anche tra un bagno e l’altro, è stata ideata l’International Champions Cup, un prestigioso torneo a cui partecipano le squadre più importanti del ...

Milano. L’antologica di Pino Pinelli a Palazzo Reale : Fino al 16 settembre 2018, Palazzo Reale a Milano ospita L’antologica di Pino Pinelli (Catania, 1938): la prima mostra di

Ora Li Yonghong vuole Realizzare una 'plusvalenza' dalla sua uscita dal Milan : Ultimi giri di valzer per Li Yonghong. Il misterioso uomo d’affari sta cercando di non farsi spennare da Elliott, che è sempre più chiaramente il nuovo proprietario del Milan. Il fondo americano ha avviato la procedura di escussione del debito ed entro pochi giorni subentrerà 'ufficialmente' all’imprenditore cinese nella guida del club rossonero. A confermarlo all’AGI sono fonti vicine alla ...

Milano - cade da una scala a Palazzo Reale : morto l'assistente del pittore Bonalumi : Forse Luca Lovati, 70 anni, ha avuto un malore: si attende l'autopsia. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il ministro Bonisoli: "Sono profondamente addolorato".

Milano - a Palazzo Reale restauratore cade dalla scala e muore : Non ce l'ha fatta il 69enne, Luca Lovati, restauratore e assistente storico di Agostino Bonalumi. Ha battuto la testa su l pavimento al primo piano di Palazzo Reale, a Milano e per lui non c'è stato ...

Milano - incidente sul lavoro a Palazzo Reale : muore lo storico assistente di Bonalumi : Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: muore lo storico assistente di Bonalumi Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: muore lo storico assistente di Bonalumi Continua a leggere L'articolo Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: muore lo storico assistente di Bonalumi proviene da NewsGo.

