Real | Lopetegui | ' Sarà una sfida affascinante restare competitivi senza Cristiano Ronaldo'

Real Madrid - Lopetegui convinto : “l’addio di Cristiano Ronaldo? Reinventarci sarà una sfida affascinante” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza dell’addio di Ronaldo, sottolineando come sarà emozionante provare a vincere senza di lui Partito Cristiano Ronaldo con destinazione Juventus, il Real Madrid ha adesso il compito di continuare a vincere senza la propria stella più luminosa. Un obiettivo che affascina soprattutto Julen Lopetegui, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di International ...

Real Madrid : Lopetegui punta su Isco per continuare a vincere : Via Cristiano Ronaldo, con Benzema sul piede, senza la solida e confortante esperienza di Zinedine Zidane in panchina, è un Real Madrid sostanzialmente diverso, quello che si presenta ai nastri di partenza della prossima stagione. Il nuovo tecnico Julen Lopetegui avrà da lavorare su una squadra che deve rinunciare anche all’arrivo di un fuoriclasse del calibro di Hazard, che ha deciso di restare al Chelsea. A tal proposito, Lopetegui ...

Dalla Spagna : 'Kovacic non cambia idea e chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid' : LONDRA, INGHILTERRA, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

Calciomercato Real Madrid - Kovacic incontra Lopetegui : vuole la cessione : Mateo Kovacic è sicuro: vuole lasciare il Real. Dopo aver espresso pubblicamente la sua volontà durante il Mondiale di Russia , giocato da riserva, , l'ex centrocampista dell'Inter è ora deciso a ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Rosa già ottima - ma faremo qualcosa' : Penso di essere all'altezza del club più importante del mondo e voglio conquistare subito un titolo contro l'Atletico Madrid. E' impossibile che a qualcuno non piaccia il Madrid, tornare qui è sempre ...

Juventus - Lopetegui chiama CR7 ma non lo convince a restare al Real Madrid : TORINO - Sono ore decisive per il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il neo allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha avuto una lunga conversazione telefonica con l'asso di Madeira ...

Lopetegui a Madrid - al via l'avventura Real : A una settimana dall'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come tecnico del Real Madrid, che gli è costato un esonero in tronco da parte della federcalcio spagnola, Julien Lopetegui ha fatto la sua ...

Real Madrid - Lopetegui si presenta : “ieri il giorno più triste della mia vita - oggi è quello più bello” : Il Real Madrid ha presentato Julen Lopetegui, il quale ha espresso le proprie sensazioni dopo gli ultimi tumultuosi giorni “Ieri è stato il giorno più triste della mia vita dalla morte di mia madre. Ma oggi è il giorno più bello della mia vita“. Sono le prime parole del nuovo tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, durante la sua presentazione, descrivendo l’ondata di emozioni contrastate vissute in queste ultime ore, ...

Real Madrid - Perez : "Spagna assurda". Lopetegui : "Sono stato male" : Impossibile non parlare anche del possibile addio da Madrid di Cristiano Ronaldo: "Per me è il miglior giocatore del mondo e, senza dubbio, per noi è meglio se rimane nel Real Madrid". il presidente -...

Real Madrid - Lopetegui : “ieri il giorno più triste” : “Ieri sono state le 24 ore peggiori della mia vita. Non stavo così dal giorno in cui morì mia madre. Però oggi è il giorno per me più felice, sono tornato al Real, e sono molto emozionato. Grazie presidente”. Julen Lopetegui, accompagnato da moglie e figli, parla nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Real Madrid. “Quanto a tutto ciò che è successo – dice ancora Lopetegui -, il presidente lo ha ...