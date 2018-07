Razzismo usato contro il governo Attacco mondialista Emergenza

" Razzismo usato contro il governo Attacco mondialista. E' emergenza" : Gli italiani "non sono assolutamente razzisti. Anzi, questa parola è stata usata in modo improprio", spiega Meluzzi. Anche perché "se guardiamo al numero di crimini commessi da immigrati e a quello di italiani contro immigrati il rapporto è di 100 a 1" Segui su affaritaliani.it

Di Maio : 'No allarme Razzismo - argomento usato per accusare Salvini' : "Non credo ci sia un allarme razzismo ". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra ...

Di Maio : "Non c'è allarme Razzismo in ItaliaE' un argomento usato per accusare Salvini" : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra"