Razzismo - l'imprenditore compra una pagina sui quotidiani : "L'intolleranza non ha diritto di espressione" : Paolo Polegato, ad della Astoria Wines, che produce prosecco, spiega il perché dell'iniziativa: "Bisogna stare attenti ai gesti e a cosa si dice, e a non sollecitare rabbia e odio". E aggiunge: "I miei figli sono afrocubani, sono privilegiati ma insegno loro la solidarietà"

Imprenditore vinicolo compra una pagina di giornale contro il Razzismo : Paolo Polegato - amministratore delegato di Astoria Vini - ha acquistato una pagina su alcuni importanti quotidiani per manifestare la sua avversione al razzismo, citando anche Martin Luther King: "Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla".Continua a leggere