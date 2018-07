 Razzismo | Grillo se la prende con i media | Portano l' Italia verso il baratro

agi

: RT @GianfrancoB3: @HuffPostItalia Il negazionista @beppe_grillo del clima di razzismo fomentato dal suo alleato Salvini, fa pensare a temp… - arimasil : RT @GianfrancoB3: @HuffPostItalia Il negazionista @beppe_grillo del clima di razzismo fomentato dal suo alleato Salvini, fa pensare a temp… - andvaccaro : RT @globalistIT: Come sei cambiato #BeppeGrillo pur di dare ragione a #Salvini. Ora il problema secondo te sono i media e non i razzisti ch… - freeskipperIT : @beppe_grillo Gli onesti, i deboli, gli indifesi, coloro che non hanno voce, sono vittime di razzismo tutti i giorn… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Il fondatore di M5s, Beppe, interviene nel dibattito di questi giorni sul tema del razzismo, individuando il problema nel ruolo giocato dalla stampa.​ "L’indignazione di un uovo in faccia - scrivesu Facebook - c’è quanto basta per restare paralizzatiticamente, l’unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso. Quello che fanno iè portare la nazioneil: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d’ora".