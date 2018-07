Raoul Bova e Rocio Munoz Morales genitori bis Foto | Parpiglia ironizza | Diventerà

Rocio Munoz Morales è incinta : la showgirl aspetta il secondo figlio da Raoul Bova! (FOTO) : Rocio Munoz Morales e Raoul Bova aspettano il secondo figlio insieme. La showgirl spagnola e l’attore italiano sono legati sentimentalmente dal 2013 e due anni più tardi, nel 2015, hanno dato alla luce la prima figlia insieme: Luna. L’indiscrezione sulla seconda gravidanza arriva dal settimanale Chi, in edicola domani 1 agosto, con una foto scattata in un parco di Madrid nella quale si vede Rocio che gioca con la figlia Luna ...

