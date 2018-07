Rai | Foa | estraneo a partitocrazia Attendo con rispetto Vigilanza

Rai : Cda vota Foa presidente. In Vigilanza Forza Italia pronta a disertare : 18.46 - Sul voto in Vigilanza relativo alla ratifica di Foa presidente Rai l'orientamento di Forza Italia sarebbe di non far presentare i suoi parlamentari per il voto in Commissione, secondo La Stampa. I voti mancanti degli azzurri farebbero saltare il tavolo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà indicare a quel punto un nuovo candidato per la presidenza della Rai. 18.33 - Il via libera del Cda Rai a Marcello Foa presidente della ...

Marcello Foa Presidente Rai : via libera del CdA. Ora manca l’ok della Vigilanza : Marcello Foa Marcello Foa ce l’ha fatta, ma non è ancora detta l’ultima parola. Il CdA Rai ha dato il via libera alla nomina del giornalista a nuovo Presidente del servizio pubblico radio televisivo. Stando a quanto si apprende, l’assemblea di Viale Mazzini ha espresso parere favorevole a maggioranza, con un solo no e un astenuto. Ora, però, manca la ratifica della Vigilanza, per ottenere la quale Foa potrebbe non avere i ...

Rai - dal cda ok a Foa presidente : domani la Vigilanza. Fi : 'Voteremo no - poi nuovo nome' : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni, Pd, avrebbe votato contro la nomina di Foa alla ...