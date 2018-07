Rai - via libera del cda a Foa presidente. Ora manca la ratifica in commissione Vigilanza. Fi : “Voteremo contro” : Il Consiglio d’amministrazione della Rai ha nominato Marcello Foa presidente della televisione pubblica. Secondo Adnkronos, l’unico no è stato quello di Rita Borioni – che già aveva annunciato la sua scelta – mentre avrebbe scelto di astenersi Riccardo Laganà. Ora l’ultimo passaggio è la ratifica in commissione Vigilanza, prevista per mercoledì, in cui è necessaria la maggioranza dei due terzi dei 40 deputati e ...

Enrico Mentana - bufera sulle nomine Rai : 'Chi comanda davvero in Viale Mazzini' : Enrico Mentana , che in Rai, al Tg2, ha lavorato prima della lunga esperienza a Mediaset, dice la sua sulle nomine Rai. 'A memoria d'uomo non si ricorda una scelta sui vertici Rai che non fosse ...

Rai - il governo sblocca le nomine : Salini ad - Marcello Foa presidente. Di Maio : 'Via i parassiti' : Fabrizio Salini Ad e Marcello Foa presidente. Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni nel mondo della politica. L'accordo arriva prima del Consiglio dei ministri, durante una riunione a 4 tra Conte, i suoi due vicepremier e il ministro Tria. LEGGI ANCHE ----> Chi è Fabrizio Salini Finisce ...

