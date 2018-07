Rai | ok del cda a Foa presidente Ma ora deve votare la Vigilanza

'Che ha?'. SdRaiata sulla lettiga dell'ambulanza : paura per la 'eccessiva' vip italiana : Elettra Lamborghini è nata il 17 maggio 1994 a Bologna e fa parte della prestigiosa famiglia Lamborghini, proprietaria delle vetture conosciute in tutto il mondo. Ha iniziato a farsi conoscere ...

“Che ha?”. SdRaiata sulla lettiga dell’ambulanza : paura per la ‘eccessiva’ vip italiana : Momenti di paura per Elettra Lamborghini. La bella ereditiera con la passione per la musica che sta spopolando in tutto il mondo pochi minuti fa ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta ”Lo stress mi ha inviato il conto”. La Lamborghini è stata trasportata in ambulanza, ma al momento non si conoscono le cause del malore, ma potrebbe essere stata vittima del caldo e dei numerosi ...

Rai - Fabrizio Salini Amministratore Delegato : UPDATE: martedì 31 luglio 2018, il Consiglio d'Amministrazione della Rai, formato dai consiglieri Fabrizio Salini, nominato dal Mef, Rita Borioni, Beatrice Coletti, Igor De Biasio, Giampaolo Rossi, eletti dal Senato e dalla Camera dei Deputati, e Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti Rai, hanno votato Amministratore Delegato Fabrizio Salini, come da indicazioni del Ministero dell'Economia.prosegui la letturaRai, Fabrizio Salini ...

Marcello Foa Presidente Rai : via libera del CdA. Ora manca l’ok della Vigilanza : Marcello Foa Marcello Foa ce l’ha fatta, ma non è ancora detta l’ultima parola. Il CdA Rai ha dato il via libera alla nomina del giornalista a nuovo Presidente del servizio pubblico radio televisivo. Stando a quanto si apprende, l’assemblea di Viale Mazzini ha espresso parere favorevole a maggioranza, con un solo no e un astenuto. Ora, però, manca la ratifica della Vigilanza, per ottenere la quale Foa potrebbe non avere i ...

Rai - via libera del cda a Foa presidente. Ora manca la ratifica in commissione Vigilanza. Fi : “Voteremo contro” : Il Consiglio d’amministrazione della Rai ha nominato Marcello Foa presidente della televisione pubblica. Secondo Adnkronos, l’unico no è stato quello di Rita Borioni – che già aveva annunciato la sua scelta – mentre avrebbe scelto di astenersi Riccardo Laganà. Ora l’ultimo passaggio è la ratifica in commissione Vigilanza, prevista per mercoledì, in cui è necessaria la maggioranza dei due terzi dei 40 deputati e ...

Kesha : sta per uscire “Rainbow – The Film” - il documentario che racconta il dietro le quinte dell’album : Lo ha diretto lei stessa The post Kesha: sta per uscire “Rainbow – The Film”, il documentario che racconta il dietro le quinte dell’album appeared first on News Mtv Italia.

Venom - ecco il nuovo terrificante tRailer del film : In un mondo dominato dai supereroi ecco arrivare il terrificante parassita protagonista del film Venom. E il risultato pare essere non solo raccapricciante dal punto di vista estetico, ma anche molto entusiasmante da quello cinematografico: almeno così sembra dal secondo trailer ufficiale, dopo quello rilasciato qualche mese fa, che è stato mostrato in anteprima al Comic-Con di San Diego nelle scorse settimane e diffuso in queste ore online ...

Carlotta Mantovan riparte in Rai dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi : Sarà di nuovo in tv Carlotta Mantovan. dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi per la moglie si aprono le porte

Serie B : in chiaro sulla Rai l’anticipo del venerdì sera : Serie B Mentre il clima è sempre più rovente dopo le dimissioni del direttore Gabriele Romagnoli, cui è seguito il duro attacco del Cdr, RaiSport mette a segno un discreto colpo sul fronte dei diritti televisivi. La tv di Stato, infatti, ha ricevuto il sì dalla Lega Calcio di B per trasmettere in chiaro una partita ad ogni turno di Serie B, al via a fine agosto. Si tratta, in particolare, dell’anticipo del venerdì sera. Dopo le trattative ...

Il tRailer della quinta stagione di The Last Ship : La politica però continua a vivere il caos post-apocalittico. Tom Chandler , Eric Dane , si è ritirato ed il suo vecchio equipaggio si è diviso. Sasha Cooper , Bridget Regan , , Danny Green , Travis ...

