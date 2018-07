Rai Forza Italia contro Marcello Foa

Rai : Cda vota Foa presidente. In Vigilanza Forza Italia pronta a disertare : 18.46 - Sul voto in Vigilanza relativo alla ratifica di Foa presidente Rai l'orientamento di Forza Italia sarebbe di non far presentare i suoi parlamentari per il voto in Commissione, secondo La Stampa. I voti mancanti degli azzurri farebbero saltare il tavolo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà indicare a quel punto un nuovo candidato per la presidenza della Rai. 18.33 - Il via libera del Cda Rai a Marcello Foa presidente della ...

Rai - cda vota a maggioranza Foa presidente. Forza Italia : «Domani il nostro no in Vigilanza» : A quanto si apprende Marcello Foa è stato nominato a maggioranza dal cda presidente della tv pubblica. A quanto si apprende, in cda Rita Borioni (Pd) avrebbe votato contro la nomina di...

Foa presidente Rai se Forza Italia prende il Tg2 : Antonio Preziosi in pole : La questione Rai tiene banco. La votazione della commissione di Vigilanza sul candidato alla presidenza scelto dal governo fa trattenere il fiato. Soprattutto all'interno della Lega. Perché scegliere ...

Rai - Forza Italia conferma il no a Foa. Tajani 'Non possiamo votarlo'. Sì di Meloni ma non basta : ROMA - A due giorni dal voto della Vigilanza, il nome di Marcello Foa come presidente della Rai infiamma lo scontro politico e divide il centrodestra. Secondo il deputato del Pd Michele Anzaldi , ...

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente della Rai - Salvini avrebbe dovuto consultarci" : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Marcello Foa in Rai - Pietro Senaldi : la vergogna del Pd e il sospetto su Forza Italia : L'indicazione di Marcello Foa a presidente della Rai ha mandato fuori di testa la sinistra, che gli sta scaricando contro ogni tipo di accusa. Perfino un refuso nel suo messaggio di ringraziamento su ...

Si discute molto della candidatura di Marcello Foa alla Presidenza della Rai. Che potrebbe essere oggetto di uno scambio politico o di un casus belli, dice MAURO BOTTARELLI

Silvio BERLUSCONI contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"