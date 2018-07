Rai | Fi vota contro Foa | ora nuovo nome

Il Cda della Rai dice sì a Foa : il Pd vota contro - il consigliere dei dipendenti si astiene : Il Consiglio d'amministrazione della Rai riunito a Viale Mazzini ha nominato Marcello Foa presidente. Ha votato contro la consigliera espressione del Pd Rita Borioni. Nella votazione c'è stato anche un astenuto. Ora la palla passa alla commissione di Vigilanza, dove saranno decisivi i voti Forza Italia: è necessaria la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il partito di Silvio Berlusconi però voterà contro ...

Rai - Forza Italia conferma il no a Foa. Tajani 'Non possiamo votarlo'. Sì di Meloni ma non basta : ROMA - A due giorni dal voto della Vigilanza, il nome di Marcello Foa come presidente della Rai infiamma lo scontro politico e divide il centrodestra. Secondo il deputato del Pd Michele Anzaldi , ...

Rai - Foa non ha i numeri Forza Italia vota contro Lega : La maggioranza tiene fermo il nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai e Forza Italia fa altrettanto negando all'ex alleato leghista i voti che mancano al giornalista per essere eletto e ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»

Rai - al via le votazioni per il membro interno del Cda : Il percorso che porta al nuovo Cda Rai, amministratore delegato incluso, è ancora in fieri. Oggi Camera e Senato hanno espresso con i loro voti quattro dei sette componenti. A mezzanotte di oggi si ...

Vigilanza Rai - Barachini - Fi - eletto presidente alla terza votazione : Alberto Barachini , candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. Fumata nera alle prime due votazioni. Barachini ha ...

