Rai | Fabrizio Salini Amministratore Delegato

Carlotta Mantovan riparte in Rai dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi : Sarà di nuovo in tv Carlotta Mantovan. dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi per la moglie si aprono le porte

Fabrizio Salini : «La Rai non è un’isola. Valorizzare le risorse per offrire eccellenza» : Fabrizio Salini Valorizzare tutte le risorse della Rai per offrire un prodotto “che rispecchi l’eccellenza italiana“. Fabrizio Salini affida le sue prime dichiarazioni da Amministratore Delegato della Rai in pectore ad una nota pubblicata sul suo profilo Facebook. Dopo la designazione da parte del Ministro dell’Economia, che ne ha proposto la nomina ai vertici del servizio pubblico, l’ormai ex DG di Stand By Me ha ...

Chi sono Marcello Foa e Fabrizio Salini - i nuovi vertici designati della Rai : ... che si è svolto a Palazzo Chigi prima dell'avvio del Consiglio dei ministri, che ha poi approvato le due nomine frutto dell'accordo, formalmente proposti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ...

Chi sono Marcello Foa e Fabrizio Salini - i nuovi vertici della Rai : Accordo tra M5s e Lega sui due componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione della Rai. L'intesa è arrivata nel corso di un vertice, che si è svolto a Palazzo Chigi prima dell'avvio del Consiglio dei ministri, che ha poi approvato le due nomine frutto dell'accordo, formalmente proposti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Si tratta di Fabrizio Salini per l'incarico di ...

Nomine Rai - Marcello Foa e Fabrizio Salini alla guida della «rivoluzione culturale» : «Mi impegno sin d’ora per riformare la Rai nel segno della meritocrazia e di un servizio pubblico davvero vicino agli interessi e (h)ai bisogni dei cittadini italiani». Inizia con un H di troppo, rimossa pochi istanti dopo la pubblicazione sui social network, la storia di Marcello Foa, come neo presidente della Rai. La nomina è stata annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, su proposta del ministro dell’Economia Giovanni Tria, adesso ...

Fabrizio Salini - nuovo Ad della Rai. Un passato da Fox a La7 passando per Sky : Vanta esperienze rilevanti nel settore televisivo, originario di Roma, 51 anni, una laurea in scienze politiche in tasca, è Fabrizio Salini il nuovo Ad della Rai. A indicarlo è stato il ministro del Tesoro Tria, dopo che Luigi Di Maio fin dall'inizio della contesa aveva puntato su di lui e nel presentare oggi ai media i nuovi vertici della tv di stato ha parlato di rivoluzione culturale. Insomma per tanti Salini è un ...

Chi sono Fabrizio Salini e Marcello Foa - i nuovi vertici Rai : Fabrizio Salini è il nuovo amministratore delegato Rai, mentre la poltrona di presidente è stata affidata a Marcello Foa. Le nomine sono state caldeggiate dal premier Giuseppe Conte, dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, dal ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio e dal ministro dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria e sono state avallate dal Consiglio dei ministri. Il più ...

Chi è Fabrizio Salini - nuovo ad Rai : un passato in Fox e Sky : Uomo dei media e non della politica, nonostante la laurea in Scienze Politiche, Fabrizio Salini, indicato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per la carica di Ad della Rai, è romano e ha 51 anni.