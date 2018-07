Rai | Berlusconi | Si decide insieme e si rispetta opposizione

Scontro tra Lega e Fi - Berlusconi non cede su Foa presidente Rai : Roma, 30 lug., askanews, - Forza Italia annuncia il no a Marcello Foa, Matteo Salvini non fa trapelare alcuna intenzione di fare marcio indietro sul nome del presidente della Rai. E se la situazione ...

Rai - mercoledì il voto in Vigilanza. Berlusconi non molla : 'Votiamo no' : A 48 ore dal voto in Vigilanza è ancora nebbia sulla presidenza Rai. Marcello Foa continua a spaccare il centrodestra e rischia di arrivare al voto del primo agosto al buio. In commissione per ...

Rai - MELONI CON LEGA-M5S : “SÌ A MARCELLO FOA”/ Voto Cda in bilico : Pd “Berlusconi rifiuti patti segreti” : Nomine Rai, domani Voto in Cda: MELONI, "sì a MARCELLO Foa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Marcello Foa - cosa chiede Silvio Berlusconi per eleggere il presidente della Rai : Stando ai numeri su cui possono contare oggi Lega e M5s in Commissione di Vigilanza Rai, le speranze che Marcello Foa sia votato come prossimo presidente della Rai sono poche, ma non pochissime. La ...

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : “È ostaggio del M5S” : Gli ambasciatori sono al lavoro, timidamente, su come evitare lo scontro frontale tra Lega e Forza Italia in commissione Vigilanza Rai che dopodomani dovrebbe eleggere il presidente di viale Mazzini. Pontieri sfiduciati di fronte al muro alzato da Matteo Salvini che tiene duro sul nome di Marcello Foa. Non risponde alle telefonate in arrivo a Milan...

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : "È ostaggio del M5S" : La questione è politica, serve una figura di garanzia condivisa dai due terzi della Vigilanza Rai. Una maggioranza che Lega e 5 Stelle non hanno. Non c'è merce di scambio'.

Rai - la Lega tiene il punto su Foa : Berlusconi tentato dalla rottura : Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni', 'si sta facendo un gran baccano. Ma non ci saranno problemi'. 'Vorrei ...

BERLUSCONI E GENTILONI : “IL GOVERNO FALLIRA' PRESTO”/ Nomine Rai - Forza Italia farà saltare il banco? : Silvio BERLUSCONI contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 23:48:00 GMT)

Berlusconi e Gentiloni : “il Governo fallirà presto”/ Nomine Rai “pessimo segnale” : Forza Italia pronta al voto : Silvio Berlusconi contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il Governo fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Nomine Rai - Berlusconi : "Pessimo segnale" : Silvio Berlusconi a gamba tesa contro le Nomine del governo gialloverde, a cominciare da quelle della Rai. Il leader di Forza Italia ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano La Stampa, nel corso della quale è stato al solito molto critico nei confronti del Movimento 5 Stelle e della Lega, con cui governa in diverse amministrazioni locali. "Vedo una forte volontà spartitoria - attacca subito Berlusconi - . Il carattere unilaterale ...

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE Rai/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Berlusconi : sulla Rai pessimo segnale - il governo fallirà : Berlusconi esce allo scoperto e dice al governo che non gli piacciono né le nomine proposte per la Rai né le altre iniziative dell'esecutivo giallo-verde. 'Una forte volontà spartitoria' 'Vedo una ...

Berlusconi : sulla Rai pessimo segnale - il governo fallirà : "Noi stiamo rinnovando e rilanciando Forza Italia, per essere pronti al momento in cui l'esperimento giallo-verde fallirà" dice il leader FI a "La Stampa".

Nomine Rai - Marcello Foa “rispetto tutti - non sono Belzebù”/ Ultime notizie : cosa chiede Berlusconi al Governo : Nomine Rai: PD e Forza Italia contro Marcello Foa, nominato presidente dal Consiglio dei ministri. Di Maio lo difende: “Onesto e indipendente”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:23:00 GMT)