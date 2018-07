Ragusa | sindaco incontra societa' sportive

Marina di Ragusa - via i natanti da piazza Dogana : ordinanza del sindaco : I natanti di piazza Dogana dovranno essere rimossi entro il 30 luglio. Lo annuncia l'Amministrazione comunale. la zona deve essere fruibile a tutti.

Il direttore del Polo Museale di Ragusa dal sindaco Cassì : Il direttore del Polo Museale di Ragusa Distefano ricevuto al Comune dal sindaco Giuseppe Cassì. Si è parlato di valorizzare il Museo Archeologico

L'Associazione per Punta Braccetto dal sindaco di Ragusa : L'Associazione per Punta Braccetto ha incontrato il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì per discutere di varie problematiche per i residenti

Il sindaco di Ragusa in visita al Comando provinciale dei carabinieri : Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, ieri è stato in visita al Comando provinciale dei carabinieri. Accolto dl comandante Federico Reginato

Ragusa - il sindaco Cassì si complimenta con Distefano : Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, si complimenta con l'archeologo Giovanni Distefano per la nomina di direttore del Polo museale Ragusano

Ragusa - il sindaco Cassì attribuisce incarichi dirigenziali : Il sindaco di Ragusa Cassì attribuisce incarichi dirigenziali per regolarizzare la macchina organizzativa del Comune

Il sindaco di Ragusa visita l'ufficio tecnico : Il nuovo sindaco di Ragusa si è recato personalmente all'ufficio tecnico per conoscere lo stato dell'arte di alcune attività avviate da tempo

Ragusa - il sindaco Cassì attribuisce le deleghe : Licitra vice sindaco : Il neo sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, attribuisce e deleghe agli assessori designati. Giovanna Licitra nominata vice sindaco.

Ragusa - il neo sindaco Cassì incontra PIazza : Il neo sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì in visita dal Commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa Salvatore PIazza

Cassì sindaco di Ragusa : un successo costruito in due mesi : Cassì nella sua prima dichiarazione ufficiale da sindaco di Ragusa assicura il suo massimo impegno e quello della sua squadra

Ragusa : neo sindaco - città in declino ma invertiremo rotta : Palermom (AdnKronos) – “Come ho fatto in campagna elettorale non vi prometto nulla, ad eccezione che quello che faremo lo faremo al massimo delle nostre possibilità perché questo è l’unico modo in cui noi sappiamo fare le cose”. Esordisce così Peppe Cassì, l’outsider che ha conquistato la roccaforte grillina in Sicilia, vincendo al ballottaggio a Ragusa proprio contro l’uomo scelto dai pentastellati, Antonio ...

Ragusa : neo sindaco - città in declino ma invertiremo rotta : Palermom (AdnKronos) - "Come ho fatto in campagna elettorale non vi prometto nulla, ad eccezione che quello che faremo lo faremo al massimo delle nostre possibilità perché questo è l'unico modo in cui noi sappiamo fare le cose". Esordisce così Peppe Cassì, l'outsider che ha conquistato la roccaforte

Ragusa : neo sindaco - città in declino ma invertiremo rotta : Palermom (AdnKronos) – “Come ho fatto in campagna elettorale non vi prometto nulla, ad eccezione che quello che faremo lo faremo al massimo delle nostre possibilità perché questo è l’unico modo in cui noi sappiamo fare le cose”. Esordisce così Peppe Cassì, l’outsider che ha conquistato la roccaforte grillina in Sicilia, vincendo al ballottaggio a Ragusa proprio contro l’uomo scelto dai pentastellati, Antonio ...

Peppe Cassì eletto sindaco di Ragusa : Peppe Cassì è stato eletto sindaco di Ragusa. Ha vinto la sfida con Antonio Tringali nel ballottaggio di ieri domenica 24 giugno.