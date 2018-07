Malasanità in Calabria - ingessature di fortuna con cartone per curare le fratture : 'Incartonature' al posto di ingessature. Succede al Pronto Soccorso di ortopedia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria (già Ospedali Riuniti) dove mancano gessi, tutori, stecche e strumenti di primo soccorso. Ma nella struttura mancano anche medici e personale: per questo il reparto di ortopedia è in funzione solo 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20. In altri orari, specie di notte, per immobilizzare fratture, curare distorsioni e ...