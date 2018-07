Qui non c' è il veterinario | senegalese insultato alla Asl | avviata un' indagine

Insultato con frase xenofoba da dipendente Asl "Qui non c'è il veterinario" : Teramo - Un 39enne di origine senegalesi, sposato con un'italiana e con un figlio di 16 anni, era andato nell'ufficio della Asl territoriale di Giulianova per rinnovo del libretto quando viene pesantemente Insultato da un dipendente che gli avrebbe detto la frase 'qua non c'è il veterinario', l'uomo ha così deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri. La Asl di Teramo, su disposizione del direttore generale ...

Case popolari - l’Ater di Roma non ha pagato EQuitalia : si prefigura la liQuidazione di parte del patrimonio : l’Ater di Roma non ha pagato la prima rata per la rottamazione delle cartelle Equitalia. E ora un emendamento della Giunta regionale collegato al bilancio 2018 ne prefigura la liquidazione e messa in vendita di parte del patrimonio (almeno quello non vincolato). L’azienda regionale che gestisce le Case popolari nella provincia è di nuovo nei guai. L’Agenzia delle Entrate pretende il pagamento per quasi 500 milioni di euro di Ici e Imu per i ...

Accadde oggi : il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conQuistano la vetta del K2 : Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la vetta del K2, la più alta del massiccio del Karakorum, con una spedizione alpinistica guidata dal geologo Ardito Desio, di cui fa parte anche un giovanissimo Walter Bonatti. Il K2, conosciuto anche come Monte Godwin-Austen, ChogoRi o Dapsang, con i suoi 8.609,02 metri di altitudine s.l.m., è la seconda montagna più alta della Terra dopo l’Everest. L'articolo Accadde oggi: ...

Bayern Monaco - Kovac duro con Lewandowski : 'Vuole andar via - ma da Qui non si muove' : Negli ultimi giorni, soprattutto in Spagna, si è parlato con insistenza di un possibile arrivo di Robert Lewandowski al Real Madrid: il club di Florentino Perez è alla ricerca di un attaccante dopo la ...

Senegalese va alla Asl - mandato via : 'Qui non c'è il veterinario' : Nuovo caso di presunto razzismo a Teramo dove la Asl, su disposizione del direttore generale Roberto Fagnano, ha aperto un'inchiesta interna. La vicenda riguarda un Senegalese che si è rivolto agli ...

Fs : Toninelli - pronti ad acQuisire reti regionali se non in sicurezza : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Da settembre inizierò a viaggiare sulle tratte regionali più critiche e laddove i binari saranno di proprietà delle regioni ma non ci sono standard di sicurezza equiparati alla rete nazionale, andrò a bussare alle porte dei presidenti di regione e dire loro: ‘Lo Stato viene ad aiutarvi, acquisiamo noi i binari così eleviamo la qualità'”. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e ...

Ilva - Di Maio : “Voglio vederci chiaro - non regalo il gruppo al primo acQuirente che passa” : “Io non aderisco a quell’idea politica per cui bisogna fare tutto per liberarsene. Allora, siccome bisogna liberarsene, la regaliamo al primo acquirente che passa . Non aderisco a quell’idea politica. Quindi chi ha fretta di regalare quello stabilimento al primo che passa faccia pure, ma quella fretta non risiede in questo Governo”. Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo Ilva. ...

Caccia al nero - 11 casi in 50 giorni. Salvini non può liQuidare il razzismo con una battuta di quarta categoria : In un momento in cui viene sottovalutata l’ondata di violenza razzista, licenziata dal ministro Salvini con una battuta di quarta categoria. Proprio oggi, in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, è venuto il momento di diffondere e difendere la verità contro chi semina odio e crea Fake News ad arte per giustificare e fomentare questa violenza razzista e xenofoba. Che trova origine solo dalle bugie come quella su ...

“Non può stare Qui” : raccolta firme contro il prete 70enne accusato di pedofilia : Don Paolo Glaentzer è stato sorpreso una settimana fa in auto con una bimba di 10 anni a Calenzano, periferia di Firenze. Ora è ai domiciliari, ma il paesino dove è situata la casa nella quale si trova ai domiciliari vuole farlo allontanare.Continua a leggere

Meteo : “notte tropicale” in Alto Adige - è la Quinta e non sarà l’ultima : Caldo in Alto Adige: a Bolzano e nella Bassa Atesina la notte appena trascorsa è stata una “notte tropicale“, in quanto le temperature non sono scese sotto i 20°C. Il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha spiegato che si è trattato della quinta notte tropicale di questa estate, e che nel corso della settimana se ne aggiungeranno altre. Oggi la massima dovrebbe essere di 35°C, mentre nei prossimi giorni sono attesi picchi di ...

Isabella Ferrari a Blogo : "La serie Baby su Netflix non è una storia tranQuillizzante - non è per Rai1" : Ospite premiata a Le Giornate del Cinema di Maratea, Isabella Ferrari ha parlato del suo passato televisivo e del suo presente tra cinema e Netflix. L'attrice, infatti, è tra le protagoniste di Baby, la serie (seconda produzione originale italiana di Netflix, dopo Suburra) ispirata al caso delle Baby squillo dei Parioli.Sarò la madre di una delle adolescenti protagoniste, è un ruolo che desideravo da tanto. Perché una vicenda del genere è ...

Demi Lovato - video al party prima dell'overdose/ "Non sembrava strana - era tranQuilla e si godeva la festa" : Un amico di Demi Lovato ha pubblicato il video dei minuti che precedono l'overdose. Nel filmato, pubblicato da Tmz, l'ex stellina Disney appare serena, senza alcun...(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:53:00 GMT)