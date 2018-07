Questione meridionale e universitaria | come ridurre il divario d’istruzione tra Nord e Sud

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Da tempo, su questo blog e altrove, si è posto il problema del precariato universitario e della relativa visibilità. Ieri, presso il rettorato dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari si è tenuto un incontro dal titolo “Sud dei Saperi”, organizzato da Cgil Puglia. Sono emersi dati e punti di vista su cui occorrerà riflettere seriamente, se si intendano costruire autentici percorsi di “inclusione”. Alcuni interventi hanno mostrato piena consapevolezza dei gravi fenomeni in corso: dal “drain brain” dei giovani diplomati e laureati del Sud ai danni che questo fenomeno produce sulla già zoppicante economia del Mezzogiorno. Il segretario regionale di Flc-CGIL Claudio Menga ha citato uno studio Svimez di Gaetano Vecchione, che “ha stimato in circa 3 miliardi l’anno la perdita derivante dai mancati consumi privati e pubblici conseguenti alla migrazione intellettuale in Italia e in circa ...