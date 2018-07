Quel giorno che il futuro cambiò

Giulia Bongiorno : 'L'allarme razzismo non esiste. Quello dell'immigrazione sì' : Esiste in Europa, secondo la Bongiorno, 'chi respinge alla frontiera e chi difende i confini con le armi: è impossibile, con tutta la generosità e la sensibilità del mondo, che l'Italia si faccia ...

CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni 25 luglio 2018 : “Quel giorno” la trama del quinto episodio di stasera : CHICAGO FIRE 5 Anticipazioni del 25 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Gabriela investe per sbaglio un pedone; Brett e Mouch ricevono una strigliata per il libro.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:26:00 GMT)

La strage di via D’Amelio - Quel giorno di luglio in cui morì Paolo Borsellino : C’è un albero al numero 21 di via D’Amelio a Palermo. Ricorda le vittime di una strage avvenuta d’estate. Era il 19 luglio del 1992 quando morì Paolo Borsellino, ad appena 52 anni. Erano passati solo 57 giorni dalla morte, sempre in un attentato di matrice mafiosa, di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice nella lotta a Cosa Nostra. Se della strage di Capaci si conoscono dinamica e mandanti, su quella di via D’Amelio restano molti misteri ...

Franco Mandelli - il ricordo commosso di Liorni : "Quel giorno si era emozionato" : La morte di Franco Mandelli ha scosso il mondo della ricerca ma anche quello della tv, dove spesso era ospite per parlare del suo prezioso lavoro...

Le masse - Quel giorno - sfuggirono al Pci : Resta una delle prove più dure della mia vita politica». La fiammata si spense in parte perché Togliatti, salvato da un intervento chirurgico del professor Valdoni, rassicurò i militanti sulle sue ...

«Quel giorno ho capito che la depressione si sarebbe portata via mio marito» - le nostre storie dedicate alla salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it La depressione è anche un problema di famiglia. Nonostante la sofferenza sia sempre personale e la malattia faccia sentire soli, isolati e distanti dal resto del mondo, quando un familiare si ammala, il suo ...

MELANIA REA/ Il marito Salvatore Parolisi e Quelle 35 coltellate : cos'è successo il giorno dell'omicidio? : Il caso Parolisi, l'uomo all'ergastolo a sette anni dalla morte di MELANIA Rea colpita da ben trentacinque coltellate sul corpo. Cosa è realmente accaduto? (Delitti, Tv8)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:38:00 GMT)

La risposta del ministro Grillo sui vaccini e Quella dell'Europa ai dazi di Trump. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Le polemiche sui vaccini sono strumentali”, dice Giulia Grillo in risposta a Matteo Salvini, secondo il quale “dieci vaccini sono troppi”. “M’impegnerò perché tutti i bimbi entrino in classe”, dice il ministro dell’Interno. “Si tratta di un tema che deve essere discusso anzitutto dal

Solstizio d'estate - il giorno più lungo è anche Quello che stimola più positività : Conferme anche da uno studio condotto nel 2011: un gruppo di ricercatori ha analizzato i tweet di circa 2,4 milioni di persone da tutto il mondo, per un periodo compreso tra febbraio 2008 e gennaio ...

Edoardo Vianello fa 80 : «Quel giorno che Mina telefonò a mamma : Voglio Edoardo in tv» : Edoardo Vianello compie 80 anni. E domenica li festeggia sulla piazza del Campidoglio con un concerto memorabile. Che cosa ci ha preparato? 'Due ore delle mie canzoni, dalle 19 fino a quando il sole ...

Dying Light 2 : il ciclo giorno/notte subirà un grande cambiamento e la mappa sarà quattro volte più grande rispetto a Quella vista nel primo capitolo : Dying Light 2 è stato annunciato durante la conferenza E3 2018 di Microsoft e gli sviluppatori hanno già promesso un sacco di miglioramenti rispetto al gioco originale. Uno dei più grandi sembra essere nel ciclo giorno / notte.Il creative director Adrian Ciszewski ha dichiarato a DualShockers durante un'intervista all'E3 2018 che non può ancora rivelare molto sul ciclo perché è coinvolto un "grande cambiamento" e potrebbe essere un "argomento ...

Real Madrid - Lopetegui si presenta : “ieri il giorno più triste della mia vita - oggi è Quello più bello” : Il Real Madrid ha presentato Julen Lopetegui, il quale ha espresso le proprie sensazioni dopo gli ultimi tumultuosi giorni “Ieri è stato il giorno più triste della mia vita dalla morte di mia madre. Ma oggi è il giorno più bello della mia vita“. Sono le prime parole del nuovo tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, durante la sua presentazione, descrivendo l’ondata di emozioni contrastate vissute in queste ultime ore, ...

Lopetegui 'L addio alla Spagna il mio giorno più triste - l arrivo al Real Quello più bello' : Avevi due sogni ed erano perfettamente compatibili: vincere la Coppa del Mondo con la Spagna e allenare il Real Madrid'. Sulle tempistiche dell'accordo, Florentino Perez ha voluto fare un po' di ...

“Ogni giorno” ci spiega cosa significa “amare qualcuno per Quello che è dentro” : ROMA – Come sarebbe svegliarsi ogni mattina nel corpo di una persona diversa? Inimmaginabile ma non per “A”, un’anima che non ne ha uno proprio. È la storia incredibile raccontata in Ogni Giorno, il film diretto da Michael Sucsy e tratto dal best-seller del New York Times, Every Day di David Levithan. E diventa ancora più […] L'articolo “Ogni giorno” ci spiega cosa significa “amare qualcuno per quello che è dentro” proviene da NewsGo.