ilfattoquotidiano

: Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il risultato è catastrofico… - Cascavel47 : Quando la retromarcia non è proprio il tuo forte…La manovra è semplice ma il risultato è catastrofico… - IafrateIafrate : Sono soddisfazioni quando la mattina presto entri in un bar per un caffè e ti salutano a malapena e in più quando t… - tizianacampodon : RT @egyzia: Le persone comprensive vengono estremamente sottovalutate. Quello che sfugge è che sappiamo andare oltre il primo torto. Andi… -

(Di martedì 31 luglio 2018) In un parcheggio in Russia un automobilista maldestro sta cercando di uscire in. Laapparentemente banale, si rivela un vero incubo per via dello spazio ristretto. A farne le spese saranno ben tre auto vicine travolte dal conducente che, dopo essersi creato involontariamente un bel po’ di spazio, si allontana indisturbato L'articololanon èil tuo forte…Lama ilè catastrofico proviene da Il Fatto Quotidiano.