Pugnalata a morte mentre aspettava il metrò | l’omicidio di Nia Wilson scuote l’America

(Di martedì 31 luglio 2018) La diciottenne afroamericana Niaè stataera ferma sulla banchina deldi Oakland ad aspettare il treno. Dopo l'agguato il killer si è avventato sulla sorella Latifah, salva per miracolo, per poi dileguarsi tra la folla. Per l'opinione pubblica americana si tratta di un crimine razziale, ma la polizia è cauta: "L'assassino aveva problemi psichiatrici". Fiaccolate e manifestazioni ricordano la giovane rapper al grido di 'Justice for Nia'.