Prove tecniche di rottura Salvini forza su Foa e Forza Italia non lo vota Crisi inedita

(Di martedì 31 luglio 2018) Tutto racconta di un salto di qualità nel livello dello scontro. Non solo quello "politico" annunciato nel centrodestra, a meno di tanto clamorose quanto improbabili novità. Ma di unadai contorni non definiti. Col consiglio di amministrazione della Rai cheMarcello Foa pur sapendo che i numeri in commissione Vigilanza non ci sono. Il che prefigura uno scenario inedito. Di contrapposizione tra cda e Vigilanza, ovvero tra l'organo di autogoverno del servizio pubblico e l'organo di garanzia e controllo.Ecco, lanel centrodestra tracima nel circuito "istituzionale". Non è un incidente frutto di una situazione sfuggita di mano. È la pagina finale di una storia o, se preferite, la fine dell'ipoa di un centrodestra che, neanche alle elezioni, si è presentato come una credibile coalizione politiche ma come una coalizione dei separati ...