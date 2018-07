Pronostico Vitesse Arnhem vs Viitorul Constanta | Europa League 2-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 31 luglio 2018), secondo turno di qualificazione,di, giovedì 2 agosto. Hagi cerca il colpaccio in Olanda., giovedì 2 agosto. La compagine olandese attende quella rumena al GelreDome didopo il 2-2 dell’andata. Come arrivano? Aldi Leonid Slutsky, ex CSKA di Mosca, può bastare uno 0-0, oppure l’1-1 per passare il turno dopo il pari dell’andata. La scorsa stagione, in Eredivisie, si sono classificati al sesto posto. Ildi Gheorghe Hagi, invece, deve vincere oppure pareggiare per 3-3. Se le due formazioni arrivassero al novantesimo sul 2-2 si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In Liga I la partenza non è stata delle migliori: dopo due giornate ha conquistato solamente un punto che li ha ...