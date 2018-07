Pronostico Rangers vs NK Osijek | Europa League 2-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 31 luglio 2018), secondo turno di qualificazione,di-NK, giovedì 2 agosto. Match complicato per i Gers a pochi giorni dall’esordio in campionato.-NK, giovedì 2 agosto. La compagine scozzese attende quella croata all’Ibrox Stadium di Glasgow dopo lo 0-1 dell’andata. Come arrivanoe NK? Idi Steven Gerrard sono riusciti a piazzare un importante successo di misura in Croazia grazie al gol dell’attaccante Alfredo Morelos; un risultato che fa ben sperare in questa gara di ritorno. Nel precedente turno avevano eliminato i macedoni dello Shkupi e sono reduci dalla vittoria per 3-0 sul Wigan in amichevole. Agli scozzesi può bastare anche un pareggio a pochi giorni dal loro esordio in campionato sul campo dell’Aberdeen. Non giocheranno per problemi fisici Graham Dorrans e Jordan ...