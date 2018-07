Pronostico Besiktas vs B36 Torshavn | Europa League 2-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 31 luglio 2018), secondo turno di qualificazione,di-B36, giovedì 2 agosto. Consigli per la tua scommessa vincente.-B36, giovedì 2 agosto. La compagine turca attende quella delle Isole Faer Oer alla Vodafone Arena di Istanbul dopo lo 0-2 dell’andata. Come arrivanoe B36? Ilè forte dello 0-2 nel match d’andata; un risultato che ha quasi ipotecato il passaggio al quarto turno preliminare di. La scorsa stagione si sono classificati al quarto posto in Super Lig. Potranno contare sull’esperienza internazionale di giocatori del calibro di Gökhan Gönül, Caner Erkin e dell’ex centrocampista dell’Inter Gary Medel. Non ci sarà il difensore croato Demgoj Vida. Il risultato migliore in questa competizione risale all’edizione del 2017, quando persero ai ...