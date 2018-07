Pronostico AEK Larnaca vs Dundalk | Europa League 2-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 31 luglio 2018), secondo turno di qualificazione,di AEK, giovedì 2 agosto. I ciprioti sono i favoriti. AEK, giovedì 2 agosto. La compagine cipriota attende quella irlandese al ”George Karapatakis” didopo il pari per 0-0 dell’andata. Come arrivano AEK? L’AEKdi Andoni Iraola ha realmente la possibilità di accedere al quarto turno dise riuscirà a battere il. Il ruolino interno è favorevole alla formazione cipriota: nelle ultime 9 partite, in questa competizione, è stata sconfitta solamente una volta. Albasta un pareggio con gol per passare il turno. Nel precedente ha eliminato gli estoni del FCI Levadia e in campionato sono tornati alla vittoria per 2-0 contro il Bohemians. Attualmente sono la capolista del massimo torneo irlandese con ...