Pronostici International Champions Cup | mercoledì 1 agosto 2018

(Di martedì 31 luglio 2018) Altra interessante carrellata di incontri che l’Cup ci offre in questo primo giorno dia partire dalla supersfida tra Manchester e Real, prima uscita dei campioni d’Europa in carica. Non da meno lo scoppiettante derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, mentre Roma e Milan devono riscattasi dopo l’ultimo ko (dal dischetto quello dei rossoneri). In tutto questo potrebbe passare sottotraccia il comunque intrigante Benfica-Lione, che sono riusciti fin qui a tenere a bada le pretendenti per i loro gioielli. Tanta carne al fuoco per i nostrie i consigli per le scommesse! Pronostico Manchester United-Real Madrid 1-8-Grande interesse intorno al debutto stagionale del nuovo Real targato Lopetegui e del post CR7, e la sfida contro i Red Devils è sicuramente un banco di prova eccellente. Poco importa che la competizione sia l’...