Programma desktop per la salute e la produttività : Programma desktop per la salute e la produttività Iris è un Programma desktop per la salute e la produttività. Funziona in background e non interferisce con il tuo lavoro. Funziona su qualsiasi sistema operativo e ha una interfaccia grafica snella e un buon supporto tecnico. Iris combina tutti i suggerimenti, trucchi e ricerche mediche per […]