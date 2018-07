ilfattoquotidiano

: Professore universitario a Helsinki, “Mi hanno preferito a una candidata interna. Ho promesso di non andare più via… - italianaradio1 : Professore universitario a Helsinki, “Mi hanno preferito a una candidata interna. Ho promesso di non andare più via… - italianaradio1 : “Ricordo il giorno in cui sono partito, lo ricordo bene. Avevo 24 anni, era agosto. Abbracciavo mio fratello ed ero… - Cascavel47 : Professore universitario a Helsinki, “Mi hanno preferito a una candidata interna. Ho promesso di non andare più via… -

(Di martedì 31 luglio 2018) “Ricordo il giorno in cui sono partito, lo ricordo bene. Avevo 24 anni, era agosto. Abbracciavo mio fratello ed ero triste. Entrambi sapevamo che non sarei più tornato a Napoli. Non era un arrivederci. Era un addio all’Italia”. Vincenzo Cerullo è nato nel 1974 a Melito, in provincia di Napoli, “vicino Scampia”, sorride. Dopo la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche a Napoli, una specialistica a Houston e la fondazione di spin-off multimilionaria che ha battuto tutti i record di fund-raising (VALO Therapeutic) oggi vive e lavora comeordinario in Finlandia, a. “Quando ho firmato il contratto – ricorda – ho fatto una promessa: vi ripagherò. Avete creduto in me. E io non andrò più via”. La sua prima esperienza all’estero è stata un PhD a Houston, in Texas. “Avevo 20 anni e non parlavo inglese, ogni sera piangevo al telefono con la mia fidanzata di ...