Processo Chievo | Campedelli manda un certificato medico e salta l’audizione

Chievo - verso un Processo-bis : Campedelli convocato in Procura per martedì : Il presidente dei clivensi non era stato ascoltato dalla Procura Figc sulla vicenda delle plusvalenze fittizie

Chievo - in arrivo il nuovo deferimento : Processo tra il 6 e il 10 agosto : Un vizio di forma, un cavillo presente tra gli atti consegnati al Tribunale Federale Nazionale dal Procuratore Giuseppe Pecoraro, giorni d'attesa e un castello di carte che si accascia sotto il colpo dell'improcedibilita'. Il Chievo Verona salva momentaneamente la sua Serie A senza neppure passare dall'aula del Tfn, attraverso un errore grossolano che rimanda tutto alla nuova istanza di procedimento a carico di societa' e dirigenti clivensi. A ...

Chievo - scatta un nuovo Processo : ROMA - Deferimento improcedibile per la mancata audizione del presidente Capedelli , e Serie A salva. Il Chievo tira un sospiro di sollievo leggendo il dispositivo emesso dal Tribunale nazionale ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo Processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Crotone - il club non accetta la sentenza Chievo : «Subito un nuovo Processo» : Crotone - "Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società Fc Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni" . É quanto scrivono gli avvocati ...

Caso Chievo Verona - il Crotone è furioso : “nuovo Processo subito!” : Crotone indignato dopo che il Chievo Verona è stato momentaneamente salvato da un vizio di forma nel procedimento per plusvalenze fittizie “Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società Fc Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni”. Il Crotone, per bocca dei suoi avvocati Giancarlo Pittelli e Elio Manica, ha scritto al Procuratore federale della Figc, Giuseppe ...

Sentenza Chievo Verona : il Processo sportivo è da rifare : Si deve rifare il processo sportivo. Il Tribunale nazionale della Federcalcio, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato “improcedibile” il deferimento

Processo Figc Parma e Chievo rischiano la A : ROMA. La prossima Serie A potrebbe non vedere al via Parma e Chievo. Questo è quanto chiesto dalla procura Figc nel doppio Processo sportivo di primo grado andato in scena a Roma. Il primo a finire ...

ProcessoChievo : Crotone parte interessata : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Crotone ed Entella sono state ammesse come parti interessate nel processo che si sta tenendo a Roma davanti al Tribunale federale nazionale della Figc presieduto da Roberto ...

Caso Chievo - il legale dei veronesi : “Processo infondato - c’è improcedibilità” : "Più la richiesta è pesante e più è debole la proposta di deferimento", ha commentato il legale dei veronesi. L'articolo Caso Chievo, il legale dei veronesi: “Processo infondato, c’è improcedibilità” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.