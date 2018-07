Principe Harry e Meghan Markle | è arrivato il loro simbolo ufficiale ed è stupendo

Camilla d'Inghilterra - parla il Principe Harry / "Mi è sempre stata vicina - è una donna meravigliosa" : Il principe Harry parla di Camilla Parker e svela: "È una donna meravigliosa e ha reso nostro padre molto, molto felice che è la cosa più importante"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Priyanka Chopra e Nick Jonas sarebbero usciti con Meghan Markle e il Principe Harry : L'attrice e la Duchessa del Sussex sono BFF The post Priyanka Chopra e Nick Jonas sarebbero usciti con Meghan Markle e il principe Harry appeared first on News Mtv Italia.

Principe Harry : ecco il falso nome sotto cui avrebbe avuto un account social : I reali inglesi non possono avere profili personali The post Principe Harry: ecco il falso nome sotto cui avrebbe avuto un account social appeared first on News Mtv Italia.

Il bacio appassionato tra Meghan e il Principe Harry sfida ancora l'etichetta reale : Il comportamento di Meghan Markle, da poco moglie del principe Harry d'Inghilterra, soprende ancora il severo mondo della famiglia real e inglese. Dopo varie infrazioni del protocollo reale negli scorsi mesi, infatti, Meghan scuote di nuovo le abitudini della sua nuova famiglia dando un bacio vero e ...

Nuova casa per Meghan e il Principe Harry : Chi ha visto la serie tv The Crown forse sa di cosa parliamo quando diciamo Adelaide Cottage. È stata la residenza di Peter Townsend, per sette anni amante della principessa Margaret (della loro relazione si parla nella prima serie), e da oggi Nuova casa di Meghan Markle e il principe Harry. https://www.instagram.com/p/Blk93U3B_YP/?taken-by=bearingthecrown È il regalo ai neosposi della regina Elisabetta che, come da tradizione, ha offerto una ...

Aids : Elton John e il Principe Harry lanciano ‘menstar’ per la lotta alla malattia : Il ‘duo’ si era formato nel 2016 a Durban, non per produrre un album, ma per lottare contro l’Aids. Due anni dopo, la popstar Elton John, a capo di una sua fondazione impegnata contro l’Hiv, e il principe Harry si ritrovano ad un’altra conferenza mondiale sull’Aids, la ventiduesima, quest’anno organizzata ad Amsterdam, e lanciano “MenStar Coalition” una campagna globale da 1,2 miliardi di ...

L'Aids torna rischio epidemia/ Conferenza ad Amsterdam : c'era anche il Principe Harry : L'Aids torna a fare paura, gli esperti lanciano l'allarme per una possibile nuova pandemia. La sindrome da immunodeficienza acquisita rischia di mettere nuovamente paura.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Il Principe Harry vieta a Meghan Markle di indossare lo smoking : Chi decide di entrare a far parte della Famiglia Reale britannica deve seguirne le regole, per bizzarre che possano sembrare a chi non è avvezzo ai costumi della monarchia più famosa del mondo. Resta ...

Harry Potter e il Principe mezzosangue - 2008 - : Valdemort allunga la sua minacciosa ombra sia sul mondo dei Babbani che su quello dei maghi. Hogwarts non è più un luogo sicuro come prima, ma Harry Potter è concentrato sulla preparazione a cui Silente lo sta sottoponendo per la battaglia finale che ...

La moglie del Principe Harry - Meghan Merkle - sta perdendo i capelli : Sono molti i fan di Meghan Merkle che non hanno potuto fare a meno di notare come la chioma della moglie del principe Harry sembra risultare sempre più diradata; la perdita dei capelli da parte della neo Duchessa del Sussex è saltata all'occhio di molti, in particolar modo all'evento nel Cheshire durante il quale ha avuto l'onore per la prima volta di essere in compagnia, da sola, di Sua Maestà la Regina Elisabetta, il 14 giugno scorso. Sono ...

I ranger del Principe Harry autorizzati a sparare ai bracconieri in Africa : L’Africa per i bracconieri non è più un terreno di caccia quasi incontrastato dove eliminare leoni, elefanti per l’avorio e rinoceronti per il corno. La Ong African Parks, che gestisce 15 riserve nel continente, è stata autorizzata a sparare ai cacciatori di frodo colti in flagranza che non si arrendono ai guardiani dei parchi. E adesso a guidare l...

La Principessa Eugenia "copia" il matrimonio del cugino Harry con Meghan : La famiglia reale inglese si prepara a celebrare un nuovo matrimonio: quello della principessa Eugenia con il compagno di vecchia data Jack Brooksbank. La cugina di William e Harry ha però deciso di "copiare", almeno in parte, le ultime nozze di corte: anche lei e il futuro marito, come Meghan Markle e il principe, inviteranno 1200 persone "comuni". I membri scelti della popolazione potranno partecipare al ricevimento che si terrà ...

MEGHAN MARKLE/ Troppo stress per la moglie del Principe Harry? I capelli svelano la verità : MEGHAN MARKLE ha un problema ai capelli legato allo stress? L'esperto Antonino Di Pietro svela la verità mentre la Duchessa, con Harry, rende omaggio a Nelson Mandela.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:01:00 GMT)