Primo allenamento a Bardonecchia | note positive da Criscito e Marchetti

Ronaldo - Primo allenamento alla Juve : "Lavoro finito" : CR7 ha pubblicato su Instagram la foto con la nuova squadra. E la Juve su Twitter posta il video dell'allenamento Higuain dice sì al Milan. Bonucci torna alla Juve, scambio con Caldara

Anche per Dybala Primo allenamento : Anche Paulo Dybala ha fatto il suo arrivo alla Continassa per il primo allenamento della stagione. 'Ciao, è di là l'ingresso?', chiede la Joya nel video postato dalla Juventus sul suo profilo Twitter. ...

VIDEO Cristiano Ronaldo inizia il Primo allenamento con la Juventus! L’arrivo di CR7 alla Continassa : Folla in visibilio alla Continassa per il primo allenamento di Cristiano Ronaldo con la Juventus: circa 200 tifosi hanno aspettato il fenomeno portoghese nel centro di allenamento della società bianconera. CR7 ha incominciato il riscaldamento alle ore 15.00 insieme a Higuain, Dybala e altri compagni. Di seguito il VIDEO dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Continassa, pronto per il primo allenamento con la Juventus. Foto: ...

