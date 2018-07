Preziosissime chiamate e videochiamate di gruppo WhatsApp ufficiali dal 31 luglio | guida

optimaitalia

(Di martedì 31 luglio 2018) Lee videodisono tra noi, da oggi 31. Dopo una lunga fase di sperimentazione delle conversazioni collettive, direttamente sul sito dell'applicazione di messaggistica, è comparso l'annuncio della distribuzione definitiva della novità. Come funziona il nuovo servizio? Esiste un limite di partecipanti massimo alle sessioni?Lo staff dell'app tra le più utilizzate al mondo comunica che attualmente, ogni giorno, due miliardi di minuti sono spesi in conversazioni. Lee videodierano dunque un passo obbligato: la distribuzione dell'aggiornamento che le introduce definitivamente è partito nelle scorse ore sia su smartphone Android che su iPhone mentre non c'è alcuna notizia della stessa funzione abilitata su Windows Phone per il momento.Come è possibile dar partire delle videodiWhastApp? Semplicissimo: ...