Presidenza Rai | Foa a rischio E spunta l' ipotesi Rossi

Rai - Marcello Foa quasi ko per la Presidenza : al suo posto Giampaolo Rossi? : Il nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai, tra i veti del Pd e le bizze di Forza Italia, sembra davvero essere vicino ad affondare. Restano un paio di giorni per capire se è possibile ancora ...

La carta Rossi per la Presidenza Rai. Ma serve il passo indietro di Foa : Ora Fi vuole dignità politica, innanzitutto. E la sola maniera per ottenerla sembra il passo indietro di Foa. Altrimenti, si andrebbe allo stallo. Uno scenario che sancirebbe anche ufficialmente la ...

Tajani ha annunciato che Forza Italia non voterà Foa alla Presidenza della Rai : Forza Italia non voterà Marcello Foa alla presidenza della Rai, facendo mancare la necessaria maggioranza in Commissione di Vigilanza, dove gli azzurri contano 7 membri. E non tanto per il profilo '...

Presidenza Rai - cosa sta succedendo con Marcello Foa : Lo scorso 27 luglio il ministero dell’Economia e delle finanze, che controlla il capitale azionario della Rai al 99,56%, ha proposto il nome di Marcello Foa per la poltrona della Presidenza. Il nome di Marcello Foa piace sia alla Lega sia al Movimento 5 stelle. Mercoledì primo agosto si riunirà la Commissione parlamentare per la vigilanza Rai alla quale spetterà il compito di ratificare la nomina che il giorno prima, quindi martedì 31 luglio, ...

Presidenza Rai - Tajani : «Non voteremo Foa - delusi dal metodo» : «Non potremo votare il candidato presidente della Rai indicato dal governo, avremmo voluto che si seguisse un metodo completamente diverso». Lo ha detto vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ...

Marcello Foa alla Presidenza della Rai annienta il centrodestra : In queste ore si celebra il funerale del centrodestra. La scelta che fa saltare definitivamente l’alleanza è l’indicazione di Marcello

Polemiche per le nomine dei vertici Rai - a rischio la Presidenza di Foa. Dal Pd appello a Fi : 'non lo votate' : Opposizioni all'attacco dopo la scelta del governo del giornalista per la presidenza Rai. Pressing del pd: 'faremo di tutto per fermare la sua nomina'. Mercoledì il vedretto della Commissione di ...

Rai : Tutta in salita la scalata di Marcello Foa alla Presidenza : Non sarà per niente facile l'approdo sullo scranno più alto della Rai per Marcello Foa, il giornalista e amministratore delegato della società editrice del Corriere del Ticino, al quale ha per altro oggi "concesso" una intervista. Nel corso di questa chiacchierata pubblicata sul giornale svizzero Foa dice a proposito di questa convocazione :«Tutto è avvenuto molto all'improvviso. Giovedì sera sono stato contattato da Roma e mi è stata ...

Marcello Foa - Pd e Forza Italia gli vietano la Presidenza della Rai : 'Non lo votiamo' : La strada che dovrebbe portare Marcello Foa alla presidenza della Rai è tutta in salita. Le opposizioni, infatti, si schierano compatte contro il giornalista indicato dal governo M5s-Lega. Contro Foa, ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla Presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla Presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»

Rai - Pd 'Faremo di tutto per impedire la Presidenza Foa'. Dem e Leu si appellano a Fi. Gelmini 'Per ora il nostro voto è no' : ROMA. impedire l'elezione di Marcello Foa a presidente della Rai . Il candidato voluto fortemente da Matteo Salvini è diventato l'obiettivo polemico di Pd e Leu per via delle sue posizioni sovraniste, ...

Nomine Rai - appello Pd contro l’elezione di Marcello Foa alla Presidenza : «Forza Italia voti contro» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»

Nomine Rai - appello Pd contro l'elezione di Marcello Foa alla Presidenza : «Forza Italia voti contro» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...