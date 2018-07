Poste e Unicredit insieme nel credito al consumo

Un’altra truffa WhatsApp : Unicredit - Intesa Sanpaolo e Poste Italiane chiamate in causa : La truffa WhatsApp ormai va come il cacio sui maccheroni: se ne sentono di ogni, e puntualmente c'è sempre qualcuno che ci casca. Non smetteremo mai di mettervi in guardia, a costo di risultare anche ripetitivi e fastidiosi. Per l'occasione è stato fatto il nome di istituti di tutto rispetto, quali Unicredit (tirata in ballo già per quanto riguarda un'altra truffa SMS, sempre tarata sul fenomeno del phishing), Intesa Sanpaolo e Poste ...