Post virale sul taglio accise benzina da domani 1 agosto | bufala o gradita sorpresa?

Stefano De Martino ed il sesso - la risPosta hot al fan diventa virale su Instagram : “lo faccio in piedi…” [FOTO] : Stefano De Martino si diverte a rispondere alle domande dei fan su Instagram, il giochino diventa a luci rosse dopo una risposta hot del ballerino Stefano De Martino è uno dei Vip preferiti del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, al ballerino sono stati attribuiti tantissimi flirt tra cui spicca l’ultimo con Cristina Buccino (vedi qui). Il napoletano per rispondere ad alcune delle curiosità dei fan, sulla sua ...

Picchiato perché gay - la sua foto di risPosta sanguinante ma sorridente diventa virale : Con quel gesto gli ho dimostrato che sono molto più amato di quanto gli omofobi non lo saranno mai" ha spiegato il giovane 21enne scozzese la cui foto sanguinante ma sorridente dopo una aggressione omofoba è diventata virale.Continua a leggere

La lezione di solidarietà ed accoglienza delle nonnine irpine - il Post Fb diventa virale : Dopo tante brutte storie - vere e presunte - di razzismo, dal profondo sud dell'Italia, ne è arrivata una positiva, di quelle che scaldano il cuore. In Irpinia, su un bus - o meglio - su una 'corriera', un gruppo di vecchiette ultrasettantenni ha incontrato un giovane migrante venuto dal Gambia. Invece di guardarlo con sospetto, gli si sono avvicinate e hanno iniziato a parlargli e a rincuorarlo. L'episodio è stato raccontato su facebook da un ...

Deridono il figlio disabile - il Post della madre diventa virale : “La disabilità sta negli occhi di chi guarda“: si chiude così il lungo sfogo di una mamma su Facebook dopo che il figlio, diplegico dalla nascita, è stato pubblicamente deriso da due bulle ancora minorenni. Il fatto increscioso è accaduto nel centro di Bergamo dove mamma Erika e il ragazzo 15enne stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio di condivisione, tra una passeggiata e un gelato per combattere l’arsura. La donna ha ...

Bergamo - due ragazzine prendono in giro un 15enne disabile. Il Post della mamma diventa virale : “mamma le persone così ignoranti vanno ignorate“. Così un ragazzo disabile di 15 anni ha risposto alla mamma che voleva intervenire per fermare due bulle di 16 anni che lo stavano prendendo in giro. Un episodio accaduto in centro a Bergamo, mentre mamma e figlio stavano andando a mangiare un gelato. E la donna ha voluto raccontare questo episodio su Facebook: “Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono ...

L’immigrazione secondo Giobbe Covatta : il Post virale sui migranti è una bufala? : Torna protagonista assoluto Giobbe Covatta in queste ore, ovviamente a proposito di un tema delicato come quello dell'immigrazione. Al noto volto della televisione italiana, infatti, vengono attribuite delle dichiarazioni decisamente particolari, che in qualche mondo tenderebbero a minimizzare i problemi che attanagliano gli stessi migranti e che, per forza di cose, rafforzano le convinzioni di coloro che vorrebbero barriere più alte per provare ...

Memphis - una doppia proPosta di matrimonio diventa virale in Rete : Memphis, una doppia proposta di matrimonio diventa virale in Rete Jessa Gillaspie e Becky McCabenon sapevano che qualcuno stava riprendendo tutta la scena Continua a leggere L'articolo Memphis, una doppia proposta di matrimonio diventa virale in Rete proviene da NewsGo.

L’eredità - la gaffe virale/ Video - Carlo conti : “Cosa fai di bello nella vita?”. La risPosta surreale : L'eredità: il Video della gaffe virale del concorrente del game show di Raiuno che ha scatenato le risate di Carlo conti, del pubblico in studio e degli utenti dei social.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:41:00 GMT)