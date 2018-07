Positiva la seduta a Wall Street

Seduta moderatamente Positiva per il comparto bancario a Piazza Affari - +0 - 47% - - giornata euforica per Banca MPS : Senza slanci il settore Bancario italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il FTSE Italia Banks ...

Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - Positiva la giornata per Campari : Andamento rialzista per l' indice del settore alimentare italiano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,...

Seduta moderatamente Positiva per l'indice delle aziende sanitarie in Italia - +0 - 25% - - guizzo positivo per Recordati - +2 - 21% - : Teleborsa, - Senza slanci il comparto Sanitario Italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Health Care, che mostra un incremento modesto. ...

Prima seduta della settimana Positiva per Piazza Affari - bene i petroliferi : (Alliance News) - Milano termina in rialzo la Prima seduta di settimana, seguendo il trend generalmente positivo degli altri mercati europei. Non vi sono notizie economiche di rilievo, mentre il panorama politico europeo viene scosso dalle...

Wall Street : venerdi' seduta Positiva - - Dj +0 - 4% - dati lavoro mitigano tensioni commerciali : Come dicevamo il fronte macroeconomico ha condizionato l'andamento di Wall Street: l'economia americana ha aggiunto 213.000 posti di lavoro nel mese di giugno, meglio delle attese che si fermavano a ...

Seduta moderatamente Positiva per il comparto tecnologico a Milano - +0 - 37% - - guizzo positivo per EI Towers - +3 - 43% - : Teleborsa, - Senza slanci l'indice delle società High Tech italiane che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Technology, che mostra un incremento ...

Borsa : Europa Positiva con l'accordo tedesco a meta' seduta - Ftse Mib +1 - 65% : ...la notizia arrivata dalla Germania che la cancelliera tedesca Angela Merkel e il leader della Csu e ministro degli interni Horst Seehofer hanno raggiunto un accordo di compromesso sulla politica ...