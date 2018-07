Pompei | all' Antiquarium ' Alla ricerca di Stabia'

“Alla ricerca di Stabia” - la mostra all’Antiquarium di Pompei che svela l’antichità prima dei romani : Si intitola "Alla ricerca di Stabia” la mostra che si inaugura oggi all’Antiquarium di Pompei e che sarà visitabile fino al 31 gennaio 2019. Due contesti di grande importanza per la ricostruzione delle dinamiche insediative del territorio stabiano e per le sue vicende storiche in epoca preromana.Continua a leggere

Archeologia : al via a Pompei “Alla ricerca di Stabia” : “Alla ricerca di Stabia” è il titolo della mostra che inaugura all’Antiquarium di Pompei il 31 luglio 2018 fino al 31 gennaio 2019. Un percorso di conoscenza della storia dell’antica Stabiae attraverso le testimonianze lasciateci dai ritrovamenti dalla necropoli di Madonna delle Grazie, con le sue numerose sepolture e dal santuario extraurbano in località Privati connesso, come rivelano i reperti votivi rinvenuti, al mondo femminile, ...

SUI GIORNALI. Atene come Pompei - cento morti. Tsipras chiede aiuto all'Europa - : Politica Interna Migranti e la lista dei 'paesi sicuri'. «Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina», così Matteo Salvini boccia l'ultima proposta della ...

Pompei - il giallo dei reperti : due frammenti di colonne ritrovati all'esterno del Parco : Due frammenti di colonne di epoca romana sono stati recuperati dai poliziotti del commissariato di Pompei all'esterno di uno dei cancelli del Parco archeologico, in via Plinio. Questa mattina gli ...

Intropia by Pompeii e Intropia Sunglasses : due nuove collezioni per un’estate super chic [GALLERY] : Intropia presenta due nuove esclusive collezioni di accessori SS 2018 la collezione di sneaker Intropia by Pompeii e Intropia Sunglasses Intropia presenta due nuove esclusive collezioni di accessori per l’estate 2018. La prima, Intropia by Pompeii, vede il connubio tra due aziende spagnole d’eccellenza. Intropia, brand di moda che vanta appassionate in tutto il mondo, e Pompeii, brand di sneaker emergente, presentano una collezione in ...

Gay Pride - a Pompei il corteo sfila davanti alla basilica : estrema destra e cittadini in preghiera per protesta : Al Gay Pride di Pompei sono in migliaia a sfilare per le vie della città del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Ed è proprio mentre il corteo sfila dinanzi alla basilica che un gruppo di militanti di Forza Nuova recita il rosario, insieme ad altri cittadini, in segno di protesta. “Stiamo assistendo a una sfilata di non so che cosa e dobbiamo difendere la nostra cultura – dice Salvatore Pacella di Forza Nuova – 20 anni fa una ...

Pompei apre alle sfilate di moda : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Nessuno scandalo per la moda tra le rovine di Pompei, purché si tratti di "eventi al top, niente matrimoni". Lo dice al FORUM ANSA il direttore del parco archeologico Massimo ...

Giovane pestato alla stazione Circum di Pompei : pugno duro contro il branco : Pompei. Insieme a due complici minorenni, accerchiarono e pestarono selvaggiamente un 22enne di Ercolano: condannato. Sei anni e otto mesi di reclusione è la pena inflitta a Luciano Formisano, 33enne ...

Da Pompei alla Pianura Padana - viaggio nell’Italia che cambia : Dal futuro del sito archeologico di Pompei a quello, tutto hi-tech, dei laboratori di robotica del Sant’Anna di Pisa. Dalla metamorfosi dell’impresa a Nord est alla nuova «mezzaluna della logistica» Padana. I luoghi dove sta nascendo la nuova Italia nel nostro racconto multimediale - NAVIGA IL LONGFORM INTERATTIVO ...

Pompei. Padre e figlio accoltellati in casa : è caccia all'aggressore : Pompei. Padre e figlio accoltellati, i carabinieri sulle tracce dell'aggressore. Poco prima delle 22, due uomini di Pompei sono arrivati al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare ...

Guatemala come Pompei : intere città sepolte dalla cenere : Sale a 69 il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'eruzione del vulcano del Fuego, avvenuta domenica in Guatemala. I soldati e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente, per rintracciare i dispersi, che al momento del disastro si trovavano nei villaggi sul fianco della montagna.I feriti, per ora, risulterebbero 46, mentre più di un milione e 700 mila persone, che vivono nella regione, sono rimaste in vario modo coinvolte ...

Guatemala - oltre 60 morti per l’eruzione del Volcan de Fuego : “Interi villaggi seppelliti dalla cenere come a Pompei” – FOTO : La nube di gas, lapilli, blocchi di rocce e cenere a temperature superiori a 700 gradi sprigionatesi dal Volcan de Fuego ha trasformato il Guatemala in una nuova Pompei. Sono almeno 69 i morti, stando all’ultimo aggiornamento delle autorità, causati dall’eruzione: per oltre 50 di loro si procederà all’identificazione tramite dna, perché la lava ha sfigurato le vittime. Le immagini raccontano la distruzione attorno ...

Eruzione del vulcano - in Guatemala effetto Pompei : corpi sepolti dalla cenere : Sono al momento 69 i morti dell’Eruzione del vulcano del Fuego. Solo 17 cadaveri sono stati identificati: si procederà all’identificazione tramite dna