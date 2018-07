Pollo crudo | perché è rischioso mangiarlo

Muore dopo avere ingerito un pezzo di Pollo crudo. L’esperto : «Un caso rarissimo» : È morta in meno di 24 ore, dopo avere ingerito un pezzetto di pollo cotto male. Natalie Rawnsley, 37 anni, mamma e triatleta, in vacanza a Corfù, la scorsa estate è stata colpita da un’infezione intestinale da escherichia coli: lo hanno appurato analisi e perizie durate oltre un anno. La donna si era servita al buffet dell’hotel dove soggiornava con la famiglia e aveva assaggiato un boccone di pollo, per poi accorgersi che la carne era ancora ...

