Politica monetaria invariata per la BoJ : Il meeting di oggi è stata l'occasione perfetta per chiarire le intenzioni della banca centrale rispetto alla curva dei rendimenti, in quanto hanno lasciato la Politica invariata, oltre a mantenere ...

Bank of Japan mantiene target tassi invariati. Ma grande notizia su Politica monetaria c'è : La Bank of Japan ha mantenuto invariata la propria politica monetaria, come da attese. Una grande notizia tuttavia c'è, ed è rappresentata dalla decisione della BoJ di rendere la propria politica più ...

Draghi : abbiamo ancora bisogno di una Politica monetaria accomodante : La ripresa resta solida e diffusa eppure l'economia ha bisogno di 'un ampio grado di politica monetaria accomodante'. Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, al termine della ...

Bce conferma Politica monetaria : tassi invariati come da attese : Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi ...

Bce conferma tassi e linee guida Politica monetaria : Il consiglio della Banca centrale europea ha confermato, come previsto, i tassi d'interesse al minimo storico, ribadendo le conclusioni dell'ultimo meeting di giugno, in cui è stato tracciato un ...

BCE - nessuna novità di Politica monetaria : Guardando all'economia, i sondaggi PMI di luglio sia per il comparto manifatturiero sia per quello dei servizi mostrano un'attuale crescita del PIL dello 0,5%, dopo lo 0,6% del secondo trimestre, e ...

BCE - Board compatto sulle ultime decisioni di Politica monetaria : Teleborsa, - Piena unanimità in seno al Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea sull'exit strategy. Dai Verbali dell'ultimo meeting dell'Eurotower, Accounts, tenutosi in trasferta a Riga il ...

Bce : Draghi - Politica monetaria rimane accomodante anche con fine Qe : Abbiamo pertanto ribadito la nostra politica di reinvestimento e migliorato la nostra guidance futura sui tassi di interesse chiave. Intendiamo mantenere la nostra politica di reinvestimento dei ...

Bce - Weidmann : prossimo numero uno Eurotower dovrà lanciare Politica monetaria restrittiva : "Il prossimo numero uno della Bce dovrà essere qualcuno che riuscirà ad adottare una politica monetaria restrittiva". E' quanto ha detto Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, la banca centrale ...

Cina - PBoC verso una Politica monetaria sempre più accomodante : Questa misura adottata dalla PBoC inietterà liquidità nell'economia per 700 miliardi di yuan, in particolare 500 miliardi di renminbi per le grandi banche a sostegno di programmi di capitalizzazione ...

Svizzera : Snb conferma Politica monetaria espansiva - tasso su depositi a -0 - 75% : La Swiss National Bank , Snb, , la banca nazionale Svizzera, mantiene invariata la propria politica monetaria espansiva. "In tal modo stabilizza l'evoluzione dei prezzi e sostiene l'attività economica", spiega in una nota l'istituto elvetico. Il tasso di interesse sui depositi rimane ...

Brasile : Comitato di Politica monetaria si riunisce oggi per decidere variazione del tasso di interesse di riferimento : Brasilia, 20 giu 21:32 - , Agenzia Nova, - Il Comitato di politica monetaria , Copom, della Banca centrale del Brasile si riunisce oggi per definire il livello del tasso di interesse... , Brb,

Giappone : la Banca centrale lascia invariata la Politica monetaria - rivede stime sull'inflazione : Tokyo, 15 giu 06:28 - , Agenzia Nova, - La Banca del Giappone , BoJ, ha confermato la propria politica monetaria ed ha abbassato le stime riguardo l'andamento dell'inflazione, al... , Git,

L'Eurotower pronta a rivedere i propri strumenti di Politica monetaria : La Banca centrale europea taglierà gli acquisti di titoli attraverso il Quantitative easing a 15 miliardi di euro al mese