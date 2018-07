Poggioreale | arrestato agente | portava droga all' interno del carcere

Blastingnews

: Agente portava #Droga e #Cellulare nel carcere di Poggioreale, arrestato. 'Ha tradito lo Stato e i colleghi'… - InterNapoli : Agente portava #Droga e #Cellulare nel carcere di Poggioreale, arrestato. 'Ha tradito lo Stato e i colleghi'… - infoitinterno : Arrestato un poliziotto che portava droga al carcere di Poggioreale - infoitinterno : Poggioreale, arrestato un agente: portava la droga nel carcere -

(Di martedì 31 luglio 2018) Ciò che vi stiamo per raccontare è una di quelle vicende che purtroppo non si dovrebbero mai verificare. L'episodio è accaduto a, quartiere della zona orientale di Napoli diventato famoso per la presenza del, dove undi polizia penitenziaria è statoproprio davanti all'impianto in quanto è stato trovato in possesso di dosi diche avrebbero dovuto fare ingresso all'delle mura delper i detenuti presenti. A rendere noto quanto accaduto, secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, è stato il segretario generale del sindacato autonomo della polizia penitenziaria, Donato Capece. ...