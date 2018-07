Playground Games assume nuovi membri da BioWare | Rocksteady | Ninja Theory | Motive e

Playground Games entrano in Microsoft : 'vogliamo diventare i migliori sviluppatori del mondo' : Inoltre, possiamo influenzare le decisioni da prendere sul futuro delle piattaforme." "Vogliamo sfruttare la spinta dataci da Microsoft per diventare lo studio migliore al mondo. Un obiettivo ...

Playground Games entrano in Microsoft : "vogliamo diventare i migliori sviluppatori del mondo" : Il capo di Playground Games, Gavin Raeburn, ha detto la sua riguardo i nuovi obbiettivi che lo studio si è prefissato in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft.Lo sviluppatore è ora uno studio di proprietà del colosso americano, ecc ora le parole di Raeburno riportate da MCVUK:"Ora che facciamo parte della famiglia Xbox siamo spinti a creare giochi ancora migliori rispetto a quanto fatto in precedenza".Read more…