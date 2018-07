Play Store | un’altra giornata ricca di offerte su giochi e app Android

Tre false app bancarie smascherate sul Play Store - dati rubati ed esposti : Tre false app bancarie sono state scovate sul Google Play Store dai ricercatori ESET: sfruttando la promessa di aumenti per il plafond delle carte di credito, sono riuscite a rubare dettagli delle stesse e credenziali bancarie. L'articolo Tre false app bancarie smascherate sul Play Store, dati rubati ed esposti proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : la versione Android potrebbe non essere scaricabile dal Play Store - ma dal sito di Epic Games : Fortnite, il popolare Battle Royale free-to-Play è atteso a breve su Android. A quanto pare però sembra che il titolo non si appoggerà al Play Store, bensì al sito di Epic Games.Come riporta XDA, sul sito ufficiale di Fortnite sono state trovate delle stringhe che spiegano come scaricare e installare Fortnite Mobile tramite il browser, con qualche cenno ai permessi di sicurezza da attivare su Android per installare apk provenienti da altre ...

Fortnite per Android potrebbe tenersi alla larga dal Play Store : Epic potrebbe decidere di non permettere il download di Fortnite per Android tramite il Google Play Store secondo alcune evidenze emerse di recente. I presunti motivi sarebbero prettamente economici mentre la l'alternativa potrebbe essere la sola immaginabile: consentire agli utenti di scaricare il videogioco direttamente dal proprio sito web ufficiale come un normale APK. L'articolo Fortnite per Android potrebbe tenersi alla larga dal Play ...

Niente Play Store in Fortnite per Android? Nuovi indizi gettano luce sul perché : Il popolarissimo Fortnite sarà lanciato presto su Android, questo è sicuro. Epic Games ha annunciato a maggio che Fortnite per Android sarà lanciato questa estate, ma la società non ha ancora annunciato ufficialmente una data di uscita. Una fonte di XDA Developer ha informato che il gioco verrà lanciato in esclusiva per il Samsung Galaxy Note 9, che verrà presentato il 9 agosto. C'è un elenco di smartphone Android che supporteranno Fortnite per ...

Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in bellezza : Ci sono più di 30 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 15 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per concludere la settimana? L'articolo Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in bellezza proviene da TuttoAndroid.

Playstation Store - è tempo di saldi estivi e di Playstation Hits : saldi estivi su Playstation Store con un risparmio fino al 60 per cento sul costo di vari titoli per tutti i gusti. Ma non bisogna dimenticare anche la Playstation Hits con giochi di successo come The Last of Us Remastered, Bloodborne e LittleBigPlanet 3 a prezzi incredibili. Playstation Store: Playstation Hits Playstation Hits è la raccolta dei migliori titoli presenti su Playstation Store a prezzi scontati. Questa raccolta di grandi giochi di ...

Roma - Totti è certo : “Pastore è un top Player - ha il carattere giusto” : PASTORE è UN TOP player- Francesco Totti non ha dubbi e presenta i nuovi acquisti giallorossi sottolineando tutta la sua soddisfazione per l’affare targato Javier Pastore. L’ex capitano giallorosso è sicuro. Pastore consentirà alla Roma di fare un enorme salto qualitativo. “GIOCATORE SOPRA LA MEDIA…” Totti ha così evidenziato su Pastore: “È sopra la media, […] L'articolo Roma, Totti è certo: ...

Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store : le novità : Google esamina di continuo le proprie politiche in tema di app ammissibili all'interno del Google Play Store, e le aggiorna con frequenza L'articolo Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store: le novità proviene da TuttoAndroid.

Totti 'Pastore top Player - ci serviva' : "Tutti conosciamo Pastore, ha giocato in Italia e poi al Psg che è tra le squadre più forti al mondo. Parliamo di un giocatore di qualità e quantità, di un ragazzo eccezionale, sempre disponibile", ...

Totti "Pastore top Player - ci serviva" : "Tutti conosciamo Pastore, ha giocato in Italia e poi al Psg che è tra le squadre più forti al mondo. Parliamo di un giocatore di qualità e quantità, di un ragazzo eccezionale, sempre disponibile", ...

Totti "Pastore top Player - ci serviva" : "Tutti conosciamo Pastore, ha giocato in Italia e poi al Psg che è tra le squadre più forti al mondo. Parliamo di un giocatore di qualità e quantità, di un ragazzo eccezionale, sempre disponibile", ...

Vlc bloccato su Huawei / VideoLAN blocca il download dal Play Store per l'operatore : colpa dei cinesi : Vlc bloccato su Huawei, VideoLAN blocca il download dal PlayStore puntando il dito contro l'azienda cinese di problemi legati alla scarsa qualità audio su alcuni dispositivi mobili.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:57:00 GMT)

Play Store : anche oggi il “piatto” è ricco di offerte su giochi e app Android : Ci sono più di 50 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 14 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per avvicinarsi al caldo weekend? L'articolo Play Store: anche oggi il “piatto” è ricco di offerte su giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store : Gli sviluppatori di VLC hanno deciso di impedire ad Alcuni smartphone Huawei di scaricare tale app dal Google Play Store. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.