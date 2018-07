Pil | Istat | in 2° trim +0 | 2% | +1 | 1% su anno

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Nel secondoestre del 2018 il pil espresso in valori concatenati condi riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,2% rispetto alestre precedente e dell’1,1% in termini tendenziali. E’ quanto emerge dalle stima preliminare diffusa oggi dall’. Il secondoestre del 2018 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto alestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondoestre del 2017. La variazione congiunturale, spiega l’, è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e di un aumento sia in quello dell’industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) ...