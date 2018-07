Pil | +0 | 2% in secondo trimestre

Istat : Pil Italia nel secondo trimestre +0 - 2% - su anno +1 - 1% : La dinamica dell'economia risulta così in "rallentamento", spiega l'Istituto. Infatti nel primo trimestre la crescita congiunturale era stata pari allo 0,3% in termini congiunturali e all'1,4% su ...

Istat - Pil : in secondo trimestre +0 - 2% - su anno +1 - 1% : La durata dell'attuale fase di espansione dell'economia italiana prosegue ormai da sedici trimestri, con una crescita complessiva nell'arco del periodo pari al 4,5%. Tuttavia, il livello del Pil ...

Svezia : crescita Pil al 3 - 3% annuo nel secondo trimestre : Su base annuale l'espansione dell'economia di Stoccolma è stata del 3,3% contro il 2,6% atteso dagli economisti. , RR - www.ftaonline.com,

Il Pil Usa accelera nel secondo trimestre. Mercati Ue in rialzo. Asta Bot - rendimenti in calo : L'economia americana è cresciuta del 4,1%, top dal 2014. A Piazza Affari bene il comparto del credito, Milano +0,4%. Questa mattina Tokyo ha guadagnato lo 0,5%. Wall Street contrAstata, numeri positivi ...

Usa - Pil secondo trimestre cresce in linea attesa su spinta... : L'economia statunitense è cresciuta al ritmo più consistente in circa quattro anni nel secondo trimestre dell'anno, grazie alla spinta della spesa per consumi e all'accelerazione delle forniture di soia ...

Francia : +1 - 7% a/a Pil secondo trimestre 2018 - prelim. - - deluse attese : La lettura preliminare del Pil della Francia segnala una crescita dell'economia dello 0,2% nel secondo trimestre 2018 su base trimestrale. Il dato è in linea con la passata rilevazione, ma inferiore alle attese del mercato che si attendeva un +0,3 per cento. Su base ...

Cina : +1 - 8% Pil secondo trimestre - +6 - 7% annuo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina : Pil rallenta nel secondo trimestre 2018 - +6 - 7% a/a in linea con attese : Come da attese, rallenta la crescita dell'economia cinese. Nel secondo trimestre di quest'anno il Pil della seconda economia mondiale ha mostrato una crescita annua del 6,7%, in linea con le aspettative del mercato, ma in calo rispetto al +6,8% dei primi tre mesi dell'anno.

Pil Cina secondo trmestre 2018 +1 - 8% : 7.28 La Cina, nel pieno delle tensioni commerciali con gli Usa, segna nel secondo trimestre del 2018 un Pil in crescita dell'1,8% su base congiunturale e del 6,7% su base annua: i dati, diffusi dal ufficio nazionale di statistica, si confrontano, rispettivamente, con il +1,4% e il +6,8% del primo trimestre e il +1,4% e il +6,7% delle previsioni formulate degli economisti. La crescita su base annua rallenta, ma quella congiunturale batte le ...

Cina - +1 - 8% Pil secondo trimestre : ANSA, - PECHINO, 16 LUG - La Cina, nel pieno delle tensioni commerciali con gli Usa, segna nel secondo trimestre del 2018 un Pil in crescita dell'1,8% su base congiunturale e del 6,7% su base annua: i ...

Cina - +1 - 8% Pil secondo trimestre : ANSA, - PECHINO, 16 LUG - La Cina, nel pieno delle tensioni commerciali con gli Usa, segna nel secondo trimestre del 2018 un Pil in crescita dell'1,8% su base congiunturale e del 6,7% su base annua: i ...

Stati Uniti : stima Pil +4 - 5% nel secondo trimestre - Atlanta Fed - : La Fed di Atlanta ha rivisto al ribasso la sua stima di crescita per l'economia degli Stati Uniti nel secondo trimestre dell'anno. L'indicatore GdpNow prevede ora un Pil in salita del 4,5% rispetto al 4,8% di inizio mese. Una crescita che rimane comunque molto forte. La ...

Secondo Pilastro : applicare mandato costituzionale - sindacati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roland Garros - Cecchinato vola al secondo turno : che battaglia contro CoPil! : Roland Garros, Cecchinato approda al secondo turno del torneo francese dopo 5 lunghissimi set giocati col romeno Copil Roland Garros, Cecchinato ha superato il primo turno del prestigioso torneo del Grande Slam. Un’impresa non certo semplice per il tennista azzurro, il quale ha dovuto lottare contro il romeno Copil, sconfitto solo 10-8 al 5° e decisivo set. Il nostro Marco, si è trovato subito sotto per 2 set a 0, per poi ribaltare la ...