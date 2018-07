Piazza Affari | preme sull' acceleratore Grifal

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Acea : Effervescente la multiutility capitolina , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,47%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Acea ...

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 69% - : Registra una modesta discesa l' indice del settore alimentare italiano , mentre l' EURO STOXX Food & Beverage consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 83.706,...

Borse deboli - Piazza Affari controcorrente. Focus su dati macro e trimestrali : MILANO - Ore 9.30. Avvio debole per le Borse europee in una giornata che guarda da un lato alla corposa serie di dati macroeconomici previsti, dall'altro alla nuova raffica di trimestrali delle ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Leonardo : Effervescente la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,57%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Borse caute. Piazza Affari mostra un timido più : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. La giornata è ricca di dati macro e conti trimestrali, mentre si guarda all'appuntamento clou ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Saras : Protagonista la società energetica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,76%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saras più ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Fiera Milano : Brillante rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,65%. Su base ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati sul Pil (31 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil italiano del secondo trimestre. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 04:32:00 GMT)

Piazza Affari termina con un nulla di fatto : A prevalere l' assenza di spunti market mover ma anche la cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Bank of Japan, della Banca d'Inghilterra e della Federal Reserve. Di nessun aiuto ...

Pesante il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 15% - - movimento in ribasso per Campari : Performance negativa per l' indice del settore alimentare italiano , che segue la scia ribassista disegnata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a 84.312,47, in ...

Seduta moderatamente positiva per il comparto bancario a Piazza Affari - +0 - 47% - - giornata euforica per Banca MPS : Senza slanci il settore Bancario italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il FTSE Italia Banks ...

Piazza Affari poco mossa : vendite su STM - bene FCA e Saipem. FTSE MIB -0 - 06% : GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in ...

Piazza Affari termina con un nulla di fatto : nulla di fatto per Piazza Affari , che si conferma poco mossa in chiusura così come le altre principali Borse europee . A prevalere l' assenza di spunti market mover ma anche la cautela in vista dei ...

Piazza Affari : Piquadro scende verso 1 - 892 Euro : Aggressivo avvitamento per il produttore italiano di pelletteria , che tratta in perdita del 2,81% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Piquadro rileva un allentamento della curva ...