Piazza Affari | amplia l' ascesa Saras

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Leonardo : Effervescente la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,57%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Borse caute. Piazza Affari mostra un timido più : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. La giornata è ricca di dati macro e conti trimestrali, mentre si guarda all'appuntamento clou ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Fiera Milano : Brillante rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,65%. Su base ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati sul Pil (31 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil italiano del secondo trimestre. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 04:32:00 GMT)

Piazza Affari termina con un nulla di fatto : A prevalere l' assenza di spunti market mover ma anche la cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Bank of Japan, della Banca d'Inghilterra e della Federal Reserve. Di nessun aiuto ...

Pesante il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 15% - - movimento in ribasso per Campari : Performance negativa per l' indice del settore alimentare italiano , che segue la scia ribassista disegnata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a 84.312,47, in ...

Seduta moderatamente positiva per il comparto bancario a Piazza Affari - +0 - 47% - - giornata euforica per Banca MPS : Senza slanci il settore Bancario italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Banks , che mostra un incremento modesto. Il FTSE Italia Banks ...

Piazza Affari poco mossa : vendite su STM - bene FCA e Saipem. FTSE MIB -0 - 06% : GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in ...

Piazza Affari : Piquadro scende verso 1 - 892 Euro : Aggressivo avvitamento per il produttore italiano di pelletteria , che tratta in perdita del 2,81% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Piquadro rileva un allentamento della curva ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Brunello Cucinelli : Scambia in profit il re del cachemire , che lievita dell'1,81%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli mantiene forza relativa positiva ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Mondo TV : Effervescente il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,76%. L'andamento di Mondo TV nella settimana, rispetto al ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Grifal : A picco Grifal , che presenta un pessimo -5,6%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifal , che fa peggio del ...

Piazza Affari : seduta euforica per Banca MPS : Protagonista l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,44%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al ...