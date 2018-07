Piano emergenza caldo | Artemisia Lab sigla un accordo con il Comune

Torino - emergenza caldo : pronto il Piano per aiutare gli anziani : Pronti i servizi organizzati dal Comune di Torino nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi. Dal 1° luglio scatta il ‘piano operativo per l’emergenza caldo 2018‘ varato da Palazzo Civico che, integrando le attività sanitarie dell’Asl Città di Torino e dei ...

