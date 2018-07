Perché un pedofilo è ancora libero e prete?

ilgiornale

: RT @FrancescaPinn16: @fattoquotidiano Perché l'allontanamento della famiglia e non del prete pedofilo? - News24_it : RT @FrancescaPinn16: @fattoquotidiano Perché l'allontanamento della famiglia e non del prete pedofilo? - FrancescaPinn16 : @fattoquotidiano Perché l'allontanamento della famiglia e non del prete pedofilo? - witchtaby : RT @ValentinaVeltro: Per la prima volta in sette anni che sono iscritta su Twitter, ieri sera mi hanno bloccato per 12 ore l’account perché… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Uno fa di tutto per fare, nonostante tutto, del proselitismo cattolico, per ricordare la necessità personale e sociale di un cristianesimo visibile, e poi salta fuori una Prato (sembra l'inizio di una filastrocca come quella dei trentatré trentini che entrarono in Trento trotterellando, però stavolta non c'è niente da ridere). Lo sappiamo, lo abbiamo letto o ascoltato: un sacerdote settantenne sorpreso seminudo in automobile a trafficare con una bambina di dieci anni.La località precisa era Calenzano, sotto Firenze dal punto di vista ecclesiastico, ma sotto Prato dal punto di vista giudiziario. E, dunque, don Paolo Glaentzer (origini altoatesine) è finito davanti ai magistrati della città dei cantucci e dei cinesi. Gli è andata anche abbastanza bene: pur avendo confessato (essendoci dei testimoni sarebbe stato difficile il contrario), al momento se l'è cavata con gli arresti ...