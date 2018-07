Perché God of War ha conquistato il mercato | ecco il feedback di Sony

optimaitalia

(Di martedì 31 luglio 2018) Sono passati più di tre mesi dall’uscita di God of War, ultimo capitolo di un brand ormai storico, che ha segnato (assieme a molti altri videogiochi) il successo di PlayStation nel corso delle generazioni videoludiche. Il gioco ha ricevuto recensioni eccellenti dalla stragrande maggioranza della critica internazionale, riuscendo di fatto ad imporsi come uno dei videogiochi più rappresentativi nella storia del marchio giapponese.Durante l’ultima conferenza in materia finanziaria, il CFO di, Hiroki Totoki, ha restituito unsull’impatto che ha avuto God of War neldell’azienda. In particolare ha affermato che God of War, sviluppato dal team Santa Monica Studios, ha superato largamente qualsiasi aspettativa di, assieme ad altri titoli third-party pubblicati su PlayStation 4. Proprio quest’ultimi sono riusciti ad avvicinarsi alle previsioni di...